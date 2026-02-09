LIMPEZA

Nem água sanitária, nem álcool: o jeito certo de deixar o rejunte branco de novo

Aprenda a forma correta e segura de limpar e clarear o rejunte com as técnicas e produtos certos, sem colocar seu piso ou sua saúde em risco

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:00

Esqueça as misturas caseiras perigosas. Confira o passo a passo de especialistas para ter um rejunte limpo e branco de forma simples e eficiente Crédito: Freepik

Limpar e deixar a casa organizada é uma tarefa que pode ser desafiadora, mas essencial para uma boa higiene no lar. Uma parte importante para a lavagem são os rejuntes dos pisos de azulejos, um local que, apesar de pequeno, acumula muita sujeira.

Por ser um espaço onde nem toda ferramenta de limpeza consegue ser eficaz, muitas pessoas acham que manter um rejunte limpo e branco é algo difícil e que precisam de misturas mirabolantes com água sanitária, vinagre e álcool para a higienização.

Entretanto, além destas soluções do saber popular serem perigosas para a estrutura e para o organismo humano, limpar o rejunte pode ser uma tarefa mais simples do que parece. Basta usar as técnicas e produtos certos para isso. Confira algumas dicas para ter um piso higienizado corretamente.

O risco das soluções populares na limpeza do rejunte

Por mais que o uso de produtos como água sanitária, álcool e vinagre seja popular, eles são extremamente prejudiciais aos rejuntes. Ao utilizá-los repetidamente, a camada protetora presente nos pisos é danificada, o que os deixa porosos e facilita infiltrações.

O álcool é o menor dos problemas, já que, por evaporar rápido, não chega a agir profundamente no piso. O vinagre apresenta maiores riscos pois suas propriedades ácidas são capazes de corroer cimento e cerâmica.

O maior vilão dentre esses produtos é certamente a água sanitária. O cloro presente em sua composição deixa manchas amarelas com o tempo, além de poder reagir com outras substâncias e produzir toxinas perigosas.

No geral, sempre evite:

Misturar produtos químicos, principalmente cloro com ácidos

Utilizar esponjas metálicas ou escovas muito duras

Usar desentupidores químicos perto do rejunte

O jeito adequado de limpar o rejunte

A indicação de especialistas em limpeza doméstica é sempre usar produtos com oxigênio ativo ou misturas neutras. Eles são eficazes para limpar essas pequenas estruturas sem danificá-las. Algumas soluções para a limpeza são:

Limpador de rejunte à base de peróxido de hidrogênio (10 volumes)

Detergente neutro com bicarbonato de sódio

Pasta clareadora feita com água oxigenada e sabão de coco líquido

Produtos específicos para rejunte disponíveis em lojas de construção Para fazer a limpeza, basta seguir o passo a passo:

Use luvas e mantenha o ambiente ventilado

Aplique a mistura escolhida com um borrifador ou pincel

Deixe agir por 3 a 10 minutos, sem deixar secar

Esfregue com escova de cerdas médias e enxágue bem com pano úmido

Com esse método, em pouco tempo será possível perceber um rejunte mais limpo e claro.

O segredo é a constância

Para manter a higiene de casa, é necessário ter uma regularidade nesse processo de limpeza. Idealmente, com o objetivo de continuar com o rejunte branco, esse processo deve ser feito em um intervalo de 15 a 30 dias, dependendo do cômodo.