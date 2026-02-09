Nem água sanitária, nem álcool: o jeito certo de deixar o rejunte branco de novo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 19:00
Limpar e deixar a casa organizada é uma tarefa que pode ser desafiadora, mas essencial para uma boa higiene no lar. Uma parte importante para a lavagem são os rejuntes dos pisos de azulejos, um local que, apesar de pequeno, acumula muita sujeira.
Por ser um espaço onde nem toda ferramenta de limpeza consegue ser eficaz, muitas pessoas acham que manter um rejunte limpo e branco é algo difícil e que precisam de misturas mirabolantes com água sanitária, vinagre e álcool para a higienização.
O jeito certo de deixar o rejunte branco de novo
Entretanto, além destas soluções do saber popular serem perigosas para a estrutura e para o organismo humano, limpar o rejunte pode ser uma tarefa mais simples do que parece. Basta usar as técnicas e produtos certos para isso. Confira algumas dicas para ter um piso higienizado corretamente.
Por mais que o uso de produtos como água sanitária, álcool e vinagre seja popular, eles são extremamente prejudiciais aos rejuntes. Ao utilizá-los repetidamente, a camada protetora presente nos pisos é danificada, o que os deixa porosos e facilita infiltrações.
O álcool é o menor dos problemas, já que, por evaporar rápido, não chega a agir profundamente no piso. O vinagre apresenta maiores riscos pois suas propriedades ácidas são capazes de corroer cimento e cerâmica.
O maior vilão dentre esses produtos é certamente a água sanitária. O cloro presente em sua composição deixa manchas amarelas com o tempo, além de poder reagir com outras substâncias e produzir toxinas perigosas.
No geral, sempre evite:
A indicação de especialistas em limpeza doméstica é sempre usar produtos com oxigênio ativo ou misturas neutras. Eles são eficazes para limpar essas pequenas estruturas sem danificá-las. Algumas soluções para a limpeza são:
Com esse método, em pouco tempo será possível perceber um rejunte mais limpo e claro.
Para manter a higiene de casa, é necessário ter uma regularidade nesse processo de limpeza. Idealmente, com o objetivo de continuar com o rejunte branco, esse processo deve ser feito em um intervalo de 15 a 30 dias, dependendo do cômodo.
Locais como banheiro e cozinha precisam de um cuidado especial, por serem ambientes com fácil acúmulo de gordura e umidade.