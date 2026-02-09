Acesse sua conta
Universo anuncia alívio e segundas chances no amor para Libra e mais 3 signos esta semana (9 de fevereiro)

Signos passam por uma fase de ajustes e verdade nas relações; saiba como fortalecer seu vínculo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:20

Paixões podem mudar destino dos signos
Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O amor nem sempre é sobre grandes gestos, às vezes é sobre saber ouvir e perdoar. Para os Librianos, a comunicação hoje é tudo: fale o essencial com gentileza e evite mal-entendidos. Para Gêmeos, o foco está em ajustar o que está desgastado nas parcerias; a Lua ajuda a encerrar ciclos de brigas bobas com muita sabedoria.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Em Aquário, o Sol traz brilho pessoal, mas a Lua pede um filtro nas amizades e no coração: nem todo mundo merece o seu tempo. Já para Áries, a conversa franca sobre o futuro é o que vai trazer o alívio necessário para a relação. O que for verdadeiro vai resistir a essa fase de limpeza emocional e sair ainda mais fortalecido.

Aproveite este domingo para conversas "olho no olho". A Lua Minguante retira as máscaras e nos permite ver o outro como ele realmente é. Se o amor for real, ele sobreviverá ao desapego das ilusões. Valorize a lealdade e a conexão de almas.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

