Universo anuncia alívio e segundas chances no amor para Libra e mais 3 signos esta semana (9 de fevereiro)

Signos passam por uma fase de ajustes e verdade nas relações; saiba como fortalecer seu vínculo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:20

Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

O amor nem sempre é sobre grandes gestos, às vezes é sobre saber ouvir e perdoar. Para os Librianos, a comunicação hoje é tudo: fale o essencial com gentileza e evite mal-entendidos. Para Gêmeos, o foco está em ajustar o que está desgastado nas parcerias; a Lua ajuda a encerrar ciclos de brigas bobas com muita sabedoria.



Em Aquário, o Sol traz brilho pessoal, mas a Lua pede um filtro nas amizades e no coração: nem todo mundo merece o seu tempo. Já para Áries, a conversa franca sobre o futuro é o que vai trazer o alívio necessário para a relação. O que for verdadeiro vai resistir a essa fase de limpeza emocional e sair ainda mais fortalecido.

