Universo anuncia alívio e segundas chances no amor para Libra e mais 3 signos esta semana (9 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:20
O amor nem sempre é sobre grandes gestos, às vezes é sobre saber ouvir e perdoar. Para os Librianos, a comunicação hoje é tudo: fale o essencial com gentileza e evite mal-entendidos. Para Gêmeos, o foco está em ajustar o que está desgastado nas parcerias; a Lua ajuda a encerrar ciclos de brigas bobas com muita sabedoria.
Em Aquário, o Sol traz brilho pessoal, mas a Lua pede um filtro nas amizades e no coração: nem todo mundo merece o seu tempo. Já para Áries, a conversa franca sobre o futuro é o que vai trazer o alívio necessário para a relação. O que for verdadeiro vai resistir a essa fase de limpeza emocional e sair ainda mais fortalecido.
Aproveite este domingo para conversas "olho no olho". A Lua Minguante retira as máscaras e nos permite ver o outro como ele realmente é. Se o amor for real, ele sobreviverá ao desapego das ilusões. Valorize a lealdade e a conexão de almas.