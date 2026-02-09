ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem surpreender

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:55

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Segunda-feira chegou, mas o clima não é de começar novos projetos afoitamente. Hoje, 9 de fevereiro de 2026, a Lua inicia sua fase Minguante ao entrar no aventureiro signo de Sagitário. O que isso significa na prática? Que o universo está te dando um 'passe livre'para jogar fora o que não serve mais, desde crenças que te seguram até aquelas metas que já perderam o sentido.

Saímos daquela intensidade de Escorpião e buscamos um pouco mais de ar e liberdade. É o momento de limpar a bagagem para conseguir viajar mais longe. Quer saber como os astros vão influenciar o seu bolso hoje? Confira o horóscopo e anote os números da sorte:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



Hora de cair na real. No amor, solte aquelas expectativas impossíveis sobre o outro e foque no que é real. No trabalho, é o dia perfeito para revisar documentos, contratos jurídicos ou planejar aquela viagem de negócios que está no papel há tempos. Na saúde, O corpo pede espaço. Alongue-se e busque atividades que tragam sensação de liberdade. Números da Sorte: 10, 56, 48

Touro (21/04 a 20/05)



A Lua Minguante te ajuda a limpar o coração de mágoas antigas. No lado financeiro, o dia é excelente para quitar dívidas, renegociar prazos com o banco e organizar os recursos que você divide com outras pessoas. Na saúde, dia de regeneração. Um detox emocional ou físico vai cair como uma luva hoje. Números da Sorte: 13, 31, 58

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco está nas parcerias, geminiano. Se algo na relação está desgastado, é hora de encerrar o ciclo com elegância. No trabalho, prefira ajustar contratos antigos em vez de assinar novos acordos hoje. Na saúde, equilibre seus nervos. O excesso de gente pode cansar, então reserve um tempo só seu.



Números da sorte: 3, 21, 39

Câncer (21/06 a 22/07)

O amor hoje vive na simplicidade do cotidiano. Resolva as pequenas picuinhas e veja a convivência ficar leve. No trabalho, organize sua rotina e elimine aquelas tarefas que só servem para te fazer perder tempo. Na saúde, foco total nos hábitos. Ótimo dia para exames de rotina ou começar uma limpeza no organismo.

Números da sorte: 5, 15, 42

Leão (22/07 a 22/08)



Menos drama e mais alegria. Se o romance está pesado, tente resgatar o riso ou deixe ir o que não brilha mais. No trabalho, use sua criatividade para finalizar o que já começou. Nada de lançar novidades agora; foque no acabamento. Na saúde, cuidado com os excessos em festas. Sua energia pede um lazer mais consciente. Números da sorte: 1, 19, 37

Virgem (23/08 a 22/09)

O passado bate à porta para ser resolvido. No amor e na família, é hora de curar feridas antigas. Se você trabalha com imóveis ou em casa, organize seu espaço para que a energia da semana flua sem travas. Na saúde, o conforto do lar é o seu melhor remédio. Cuide da alimentação e das emoções.



Números da sorte: 5, 23, 56

Libra (23/09 a 22/10)

Pense duas vezes antes de falar. Evite fofocas e mal-entendidos; o silêncio hoje é ouro. No trabalho, sua mente está afiada para encontrar erros em textos e contratos. Use essa "acidez" para corrigir o que for preciso. Na saúde, atenção à tensão nos ombros. Respire fundo para clarear as ideias.



Números da sorte: 7, 25, 43

Escorpião (23/10 a 21/11)

A lealdade hoje vale muito mais que uma paixão passageira. No financeiro, feche a mão: revise seus gastos e veja onde dá para economizar. É dia de conter para planejar um futuro mais próspero. Na saúde, proteja sua garganta e tireoide. Não force a voz e beba muita água.



Números da sorte: 8, 17, 35



Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a Lua no seu signo, você pode se sentir mais introspectivo. Peça seu espaço e sua liberdade; quem te ama vai entender. No trabalho, descarte métodos antigos que não funcionam mais e reflita sobre o rumo da sua carreira. Na saúde, a vitalidade está mais baixa. Ouça seu corpo e descanse; é tempo de limpeza interna.

Números da sorte: 11, 3, 48

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O amor hoje pede conexão de alma e menos agitação. No trabalho, a ordem é atuar nos bastidores. O que você planejar em segredo agora terá muito mais força quando for revelado no futuro. Evite se expor. Na saúde, meditação e oração serão seus pilares para manter a saúde mental em dia.



Números da sorte: 10, 28, 46

Aquário (20/01 a 18/02)

Você está brilhando com o Sol no seu signo, mas a Lua pede um filtro nas amizades. Nem todo mundo merece o seu tempo. No trabalho, finalize projetos em grupo e observe quem são seus parceiros de verdade. Na saúde, movimente-se! Caminhadas leves vão ajudar sua circulação sem te esgotar.



Números da sorte: 2, 20, 54