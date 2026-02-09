Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:55
Segunda-feira chegou, mas o clima não é de começar novos projetos afoitamente. Hoje, 9 de fevereiro de 2026, a Lua inicia sua fase Minguante ao entrar no aventureiro signo de Sagitário. O que isso significa na prática? Que o universo está te dando um 'passe livre'para jogar fora o que não serve mais, desde crenças que te seguram até aquelas metas que já perderam o sentido.
Saímos daquela intensidade de Escorpião e buscamos um pouco mais de ar e liberdade. É o momento de limpar a bagagem para conseguir viajar mais longe. Quer saber como os astros vão influenciar o seu bolso hoje? Confira o horóscopo e anote os números da sorte:
