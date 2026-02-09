Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem surpreender

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06:55

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Segunda-feira chegou, mas o clima não é de começar novos projetos afoitamente. Hoje, 9 de fevereiro de 2026, a Lua inicia sua fase Minguante ao entrar no aventureiro signo de Sagitário. O que isso significa na prática? Que o universo está te dando um 'passe livre'para jogar fora o que não serve mais, desde crenças que te seguram até aquelas metas que já perderam o sentido.

Saímos daquela intensidade de Escorpião e buscamos um pouco mais de ar e liberdade. É o momento de limpar a bagagem para conseguir viajar mais longe. Quer saber como os astros vão influenciar o seu bolso hoje? Confira o horóscopo e anote os números da sorte:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • Hora de cair na real. No amor, solte aquelas expectativas impossíveis sobre o outro e foque no que é real. No trabalho, é o dia perfeito para revisar documentos, contratos jurídicos ou planejar aquela viagem de negócios que está no papel há tempos. Na saúde, O corpo pede espaço. Alongue-se e busque atividades que tragam sensação de liberdade.
  • Números da Sorte: 10, 56, 48

  • Touro (21/04 a 20/05)
    • A Lua Minguante te ajuda a limpar o coração de mágoas antigas. No lado financeiro, o dia é excelente para quitar dívidas, renegociar prazos com o banco e organizar os recursos que você divide com outras pessoas. Na saúde, dia de regeneração. Um detox emocional ou físico vai cair como uma luva hoje.
  • Números da Sorte: 13, 31, 58

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco está nas parcerias, geminiano. Se algo na relação está desgastado, é hora de encerrar o ciclo com elegância. No trabalho, prefira ajustar contratos antigos em vez de assinar novos acordos hoje. Na saúde, equilibre seus nervos. O excesso de gente pode cansar, então reserve um tempo só seu.
  • Números da sorte: 3, 21, 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O amor hoje vive na simplicidade do cotidiano. Resolva as pequenas picuinhas e veja a convivência ficar leve. No trabalho, organize sua rotina e elimine aquelas tarefas que só servem para te fazer perder tempo. Na saúde, foco total nos hábitos. Ótimo dia para exames de rotina ou começar uma limpeza no organismo.
  • Números da sorte: 5, 15, 42

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Menos drama e mais alegria. Se o romance está pesado, tente resgatar o riso ou deixe ir o que não brilha mais. No trabalho, use sua criatividade para finalizar o que já começou. Nada de lançar novidades agora; foque no acabamento. Na saúde, cuidado com os excessos em festas. Sua energia pede um lazer mais consciente.
  • Números da sorte: 1, 19, 37

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O passado bate à porta para ser resolvido. No amor e na família, é hora de curar feridas antigas. Se você trabalha com imóveis ou em casa, organize seu espaço para que a energia da semana flua sem travas. Na saúde, o conforto do lar é o seu melhor remédio. Cuide da alimentação e das emoções.
  • Números da sorte: 5, 23, 56

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Pense duas vezes antes de falar. Evite fofocas e mal-entendidos; o silêncio hoje é ouro. No trabalho, sua mente está afiada para encontrar erros em textos e contratos. Use essa "acidez" para corrigir o que for preciso. Na saúde, atenção à tensão nos ombros. Respire fundo para clarear as ideias.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A lealdade hoje vale muito mais que uma paixão passageira. No financeiro, feche a mão: revise seus gastos e veja onde dá para economizar. É dia de conter para planejar um futuro mais próspero. Na saúde, proteja sua garganta e tireoide. Não force a voz e beba muita água.
  • Números da sorte: 8, 17, 35

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Com a Lua no seu signo, você pode se sentir mais introspectivo. Peça seu espaço e sua liberdade; quem te ama vai entender. No trabalho, descarte métodos antigos que não funcionam mais e reflita sobre o rumo da sua carreira. Na saúde, a vitalidade está mais baixa. Ouça seu corpo e descanse; é tempo de limpeza interna.
  • Números da sorte: 11, 3, 48

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O amor hoje pede conexão de alma e menos agitação. No trabalho, a ordem é atuar nos bastidores. O que você planejar em segredo agora terá muito mais força quando for revelado no futuro. Evite se expor. Na saúde, meditação e oração serão seus pilares para manter a saúde mental em dia.
  • Números da sorte: 10, 28, 46

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Você está brilhando com o Sol no seu signo, mas a Lua pede um filtro nas amizades. Nem todo mundo merece o seu tempo. No trabalho, finalize projetos em grupo e observe quem são seus parceiros de verdade. Na saúde, movimente-se! Caminhadas leves vão ajudar sua circulação sem te esgotar.
  • Números da sorte: 2, 20, 54

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Cuidado para não deixar a ambição atropelar o afeto. No trabalho, é um momento de ápice, mas que exige ajustes finais. Encerre etapas profissionais para que novas promoções possam surgir em breve. Na saúde, o estresse da carreira pode pesar. Relaxar a mente é fundamental para não adoecer.
  • Números da sorte: 12, 36, 60

