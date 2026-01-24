Acesse sua conta
Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

Esses signos entram em uma fase em que a vida começa, aos poucos, a fluir melhor do que o esperado

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:00

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre a melhora chega de forma explosiva. Às vezes, ela vem como alívio, estabilidade e a sensação de que as coisas finalmente param de dar errado. Antes de 2026 terminar, quatro signos sentem que o peso diminui, as recompensas aparecem e a vida começa a responder de forma mais generosa ao esforço feito nos últimos anos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um ciclo emocional pesado começa a se encerrar de vez. Depois de anos lidando com frustrações internas e cansaço emocional, você sente mais paz, clareza e segurança. A vida fica mais leve, e isso reflete tanto nas relações quanto nas decisões importantes.

Dica cósmica: Permita-se viver sem carregar o que já não dói mais.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
Leão: Momentos de decepção e a sensação de não ser reconhecido marcaram sua trajetória recente. Em 2026, isso muda. Amor, trabalho e autoestima entram em fase de expansão, trazendo recompensas claras por tudo o que você insistiu em construir.

Dica cósmica: Receber também faz parte do processo.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
Escorpião: A estagnação profissional e financeira começa a dar lugar a crescimento e reconhecimento. O esforço constante finalmente gera retorno concreto, com oportunidades que elevam sua posição e sua confiança.

Dica cósmica: Continue apostando em si, os resultados já começaram.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
Aquário: Relações desafiadoras ensinaram muito, mesmo quando doeu. Em 2026, você passa a atrair pessoas mais alinhadas com seus valores e objetivos. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido.

Dica cósmica: Relações certas fortalecem, não drenam.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
