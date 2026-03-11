PROMOÇÃO

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Ação começa nesta quarta-feira (11)



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:21

Cineflix do Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

O cinema Cineflix Shopping Bela Vista, em Salvador, lançou uma programação especial com promoções ao longo desta semana, oferecendo ingressos mais baratos e descontos em produtos da bomboniere para atrair o público. Entre as ações, os ingressos poderão ser encontrados a partir de R$ 12, além de promoções temáticas em datas específicas.

Na quarta-feira (11), quando é celebrado o Dia da Pipoca, os clientes poderão fazer recarga do balde por R$ 10. Para participar, basta levar de casa um balde higienizado com capacidade de até 5 litros por pessoa.

Já na sexta-feira (13), a rede promove uma ação inspirada na tradicional Sexta-Feira 13. Na data, o filme Pânico 7 terá ingressos promocionais por R$ 13, valor equivalente à meia-entrada. A inteira custará R$ 26, com a política de meia para todos.

As promoções continuam no domingo (15), quando é celebrado o Dia do Consumidor. Durante todo o dia, os ingressos custarão R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira), também com a condição de meia para todos os clientes.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, a iniciativa busca incentivar o público a aproveitar o cinema com condições especiais. “A ideia é oferecer momentos de lazer com preços mais acessíveis para que mais pessoas possam curtir a experiência ao longo da semana”, afirmou.