Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Ação começa nesta quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:21

Cineflix do Shopping Bela Vista
Cineflix do Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

O cinema Cineflix Shopping Bela Vista, em Salvador, lançou uma programação especial com promoções ao longo desta semana, oferecendo ingressos mais baratos e descontos em produtos da bomboniere para atrair o público. Entre as ações, os ingressos poderão ser encontrados a partir de R$ 12, além de promoções temáticas em datas específicas.

Na quarta-feira (11), quando é celebrado o Dia da Pipoca, os clientes poderão fazer recarga do balde por R$ 10. Para participar, basta levar de casa um balde higienizado com capacidade de até 5 litros por pessoa.

Já na sexta-feira (13), a rede promove uma ação inspirada na tradicional Sexta-Feira 13. Na data, o filme Pânico 7 terá ingressos promocionais por R$ 13, valor equivalente à meia-entrada. A inteira custará R$ 26, com a política de meia para todos.

As promoções continuam no domingo (15), quando é celebrado o Dia do Consumidor. Durante todo o dia, os ingressos custarão R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira), também com a condição de meia para todos os clientes.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, a iniciativa busca incentivar o público a aproveitar o cinema com condições especiais. “A ideia é oferecer momentos de lazer com preços mais acessíveis para que mais pessoas possam curtir a experiência ao longo da semana”, afirmou.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou pelo site do Cineflix, conforme disponibilidade.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO. 

