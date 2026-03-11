NOVIDADE

Feira de Santana vai ganhar primeiro hospital municipal; saiba mais

Edital de licitação foi lançado nesta quarta-feira (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:37

Projeto do Hospital Municipal de Feira de Santana Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, lançou nesta quarta-feira (11) o edital da licitação pública da contratação de Parceria Público-Privada (PPP) para a construção do primeiro hospital municipal da cidade.

O certame foi anunciado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho durante coletiva à imprensa no Paço Municipal Maria Quitéria, na manhã de terça-feira (10), e será realizado por meio de leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, nos dias 11 e 15 de maio.

De acordo com a prefeitura, a empresa vencedora da PPP também será responsável pela equipagem e manutenção da unidade. O projeto arquitetônico e de engenharia foi elaborado pela Fespsp (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo) e levou 10 meses para ser concluído, prevendo investimentos superiores a R$ 260 milhões.

“É um desafio, uma ousadia muito grande sonhar com um projeto como este para ser realizado em Feira de Santana”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Instalação

O Hospital Municipal de Feira de Santana será instalado na Avenida Maria Quitéria, na área da antiga Associação de Proteção à Infância (API), ocupando uma área de 13.875 metros quadrados. Vai oferecer 110 leitos, 10 UTIs, centro cirúrgico com duas salas amplas e sala de treinamento com capacidade para 80 pessoas.

O equipamento será de alta complexidade e 100% voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS). Terá a contratação da empresa para a PPP por meio de leilão realizado na B3, a bolsa de valores oficial do Brasil, em São Paulo. A previsão é de que a gestão da unidade hospitalar seja realizada por meio da Parceria Público-Privada pelo prazo de 22 anos.

Durante a apresentação do projeto à imprensa, o prefeito José Ronaldo esteve acompanhado do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, do vice-prefeito Pablo Roberto e do presidente da Câmara Municipal, Marcos Lima. Também estiveram presentes vários vereadores e secretários municipais.