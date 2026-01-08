Acesse sua conta
Empresa é investigada por fraude de contratos milionários de tecnologia em Salvador e Feira de Santana

Nove pessoas físicas e uma pessoa jurídica são investigadas na Operação Help Desk

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:09

Operação Help Desk
Operação Help Desk Crédito: Polícia Civil

Uma empresa de tecnologia é investigada por de irregularidades em contratos de tecnologia firmados por meio de licitações públicas durante a Operação Help Desk, deflagrada na manhã desta quinta-feira (8).

Conduzida pela Polícia Civil, a ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Salvador, nos bairros Horto Florestal, Pituba, Candeal, Cidade Jardim e Patamares, além de uma busca em Feira de Santana, no bairro da Lagoa Grande.

No total, nove pessoas físicas e uma pessoa jurídica são investigadas. De acordo com as investigações, apesar de ter sido remunerada parcialmente, a empresa não teria executado os serviços previstos.

O primeiro contrato, destinado ao desenvolvimento de software, tinha valor de aproximadamente R$ 3 milhões. Já o segundo, referente à prestação de suporte técnico, totalizava R$ 6,6 milhões. Assim que as irregularidades foram detectadas, os pagamentos foram suspensos. A Justiça autorizou o bloqueio das contas vinculadas aos investigados, como forma de garantir eventual ressarcimento ao erário.

A operação mobilizou 48 policiais civis. As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por órgãos de controle interno da própria Polícia Civil, que identificaram possíveis inconsistências na execução de dois contratos firmados com a empresa investigada.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, computadores, celulares e uma central de backup. As investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração dos fatos, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a dinâmica das supostas irregularidades.

