BIRITINGA

Corpo de PM da reserva é encontrado em estado de decomposição no interior da Bahia

Teófilo da Conceição tinha 68 anos

Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:45

Veículo foi encontrado na localidade de Serra Branca Crédito: Reprodução/Redes sociais

O corpo do policial militar reformado Teófilo da Conceição, 68 anos, foi encontrado dentro de um carro na localidade de Serra Branca, zona rural do município de Biritinga, no interior da Bahia, na tarde da última terça-feira (6).

Policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar localizaram o corpo do agente já em estado de decomposição. Uma arma de fogo e documentos, que pertencem à vítima, foram encontrados próximo ao corpo.

De acordo com a Polícia Militar, os indícios preliminares apontam para morte por causas naturais, hipótese que será devidamente confirmada ou afastada após a realização da necropsia, conforme os trâmites legais.