Corpo de PM da reserva é encontrado em estado de decomposição no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:45
O corpo do policial militar reformado Teófilo da Conceição, 68 anos, foi encontrado dentro de um carro na localidade de Serra Branca, zona rural do município de Biritinga, no interior da Bahia, na tarde da última terça-feira (6).
Policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar localizaram o corpo do agente já em estado de decomposição. Uma arma de fogo e documentos, que pertencem à vítima, foram encontrados próximo ao corpo.
De acordo com a Polícia Militar, os indícios preliminares apontam para morte por causas naturais, hipótese que será devidamente confirmada ou afastada após a realização da necropsia, conforme os trâmites legais.
A 1ª Delegacia Territorial de Serrinha investiga o caso.