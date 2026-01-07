Corpo de apóstola baleada na cabeça é enterrado em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:00
O corpo da apóstola Carine Carvalho, que foi baleada na cabeça dentro de um carro no bairro da Engomadeira, em julho deste ano, foi enterrado na manhã desta quarta-feira (7), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O enterro ocorre em clima de emoção de familiares e amigos.
Em entrevista ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia, o esposo de Carine, Manoel Carvalho, agradeceu às orações. "Ela (Carine) deixou um legado. Foram seis meses de luta, mundo orando. (...) A gente lutou", disse.
De acordo com informações da TV Bahia, a vítima teve algumas infecções durante o tratamento, mas não conseguiu resistir ao ferimento e morreu por volta das 6h da última terça-feira (6).
A apóstola foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava carona para uma pessoa no bairro da Engomadeira, na madrugada do dia 5 de julho. O veículo em que ela estava foi alvejado por homens armados mesmo após o marido da vítima, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a Bíblia. Os criminosos estavam na Rua Direta quando o casal entrou com o carro no bairro. Ninguém foi preso.
Apóstola Carine Carvalho
Na ocasião, integrantes de facções criminosas rivais disputavam o controle do tráfico na localidade. O disparo que atingiu a vítima entrou pela nuca e saiu pela testa, deixando a vítima em estado grave. Após a ocorrência, a igreja Batista Casa de Oração, frequentada por Carine e sua família, pediu orações.
Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde passou por uma cirurgia de cerca de quatro horas. Ela teve alta em dezembro, após cinco meses internada.