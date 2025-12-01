RECUPERAÇÃO

Apóstola baleada na cabeça em Salvador recebe alta após cinco meses internada

Carine Carvalho foi vítima de disparo no bairro da Engomadeira, em julho deste ano

Maysa Polcri

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:05

Carine Carvalho foi atingida por tiro na cabeça Crédito: Reprodução

A apóstola Carine Carvalho recebeu alta médica após passar cinco meses internada em Salvador. Ela foi baleada na cabeça dentro de um carro no bairro da Engomadeira, em julho deste ano. O anúncio da alta foi feito pela família da religiosa, que também pede doações para a recuperação dela em casa.

Em comunicado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), parentes de Carine Carvalho afirmam que estão arrecadando itens como fraldas geriátricas e lenços umedecidos. Foi divulgado ainda uma conta para recebimento de doações em dinheiro (veja abaixo)

"Neste momento precisamos adquirir alguns materiais importantes para o cuidado dela em casa. Por isso, estamos contando com a ajuda de quem sentir no coração o desejo de abençoar", dizem. A reportagem tenta entrar em contato com familiares para mais informações sobre o estado de saúde de Carine.

Apóstola Carine Carvalho 1 de 6

A apóstola foi atingida por um tiro na cabeça enquanto dava carona para uma pessoa no bairro da Engomadeira, na madrugada do dia 5 de julho. O veículo em que ela estava foi alvejado por homens armados mesmo após o marido da vítima, o pastor Manoel Carvalho, ter mostrado a Bíblia. Os criminosos estavam na Rua Direta quando o casal entrou com o carro no bairro.

Na ocasião, integrantes de facções criminosas rivais disputavam o controle do tráfico na localidade. O disparo que atingiu a vítima entrou pela nuca e saiu pela testa, deixando a vítima em estado grave. Após a ocorrência, a igreja Batista Casa de Oração, frequentada por Carine e sua família, pediu orações.

Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde passou por uma cirurgia de cerca de quatro horas. Veja abaixo o comunicado da família da apóstola.

Família pede doações

"A Ap. Carine Carvalho está recebendo alta do hospital, e neste momento precisamos adquirir alguns materiais importantes para o cuidado dela em casa. Por isso, estamos contando com a ajuda de quem sentir no coração o desejo de abençoar.

Para quem quiser contribuir, segue a Chave Pix: manoellapa@hotmail.com. (Lembrando: “Manoel” com O e consequentemente serão dois L.) Para quem preferir doar através de dados bancários, seguem abaixo:

Agência: 0001

Conta: 35015485013