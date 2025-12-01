PROGRAMAÇÃO

Caixa Cultural Salvador apresenta exposição World Press Photo 2025

A exposição volta a Salvador após oito anos, desde a exibição das fotografias premiadas em 2016

Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:17

Foto de Gabriel Medina premiada Crédito: Jerome Brouillet Agence France-Presse

A Caixa Cultural Salvador abre ao público, a partir de 9 de dezembro, a exposição internacional World Press Photo 2025, que reúne 144 fotografias, entre elas 42 projetos vencedores do 68º Concurso Anual da World Press Photo Foundation. A mostra chega a Salvador depois de ser vista por 22 mil pessoas ao passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Curitiba e terá visitação gratuita até 1º de fevereiro de 2026, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30.

A edição apresenta registros produzidos por fotógrafos de 31 países e aborda temas urgentes do cenário global, como conflitos armados, crise climática, questões de gênero, juventude, migração e política. Entre as imagens selecionadas estão fotografias de protestos no Quênia, Myanmar, Haiti, El Salvador e Geórgia, retratos de figuras políticas dos Estados Unidos e da Alemanha e histórias envolvendo jovens de diferentes partes do mundo, incluindo um homem trans de 21 anos nos Países Baixos, uma criança traumatizada pela guerra na Ucrânia e um menino palestino amputado após bombardeios em Gaza, escolhido como Foto do Ano em 2025.

A crise climática também está representada em registros feitos no Brasil e nas Filipinas, assim como narrativas sobre a comunidade LGBTQIAPN+ em Lagos, Nigéria, onde expressões de orgulho são criminalizadas. A exposição exibe ainda a história do atleta ugandense Tamale Safale, primeiro competidor com deficiência a disputar provas ao lado de atletas não deficientes em seu país. Todas as imagens contam com audiodescrição.

Brasileiros em foco

Três fotógrafos brasileiros figuram entre os premiados da América do Sul. Anselmo Cunha venceu na categoria Individual com “Aeronave em Pista Inundada”, feita durante a enchente histórica no Rio Grande do Sul em 2024. Amanda Perobelli venceu na categoria Reportagem com a série “As Piores Enchentes do Brasil”, produzida em Canoas (RS). André Coelho também venceu na categoria Individual com “Torcida do Botafogo: Orgulho e Glória”, que registra a celebração da torcida após a conquista inédita da Copa Libertadores da CONMEBOL em 2024.

O Brasil está presente ainda em trabalhos de fotógrafos estrangeiros. O peruano Musuk Nolte registrou a seca no Rio Amazonas, vencedora na categoria Reportagem, e o francês Jerome Brouillet fotografou o surfista Gabriel Medina durante os Jogos Olímpicos de Paris, trabalho vencedor na categoria Individual da região Ásia-Pacífico e Oceania. Premiado em 2024, o brasileiro Lalo de Almeida presidiu o júri da América do Sul e integrou o júri global.

A exposição volta a Salvador após oito anos, desde a exibição das fotografias premiadas em 2016. “Trazer a World Press Photo de volta a Salvador reafirma o papel de destaque da cidade no circuito brasileiro da fotografia documental. A exposição dialoga com questões essenciais do nosso tempo, e retornar à CAIXA Cultural reforça o compromisso de ampliar o acesso a conteúdos que informam, provocam e ajudam a compreender o mundo em que vivemos”, afirma Flávia Moretti, representante da World Press Photo no Brasil.

A abertura para convidados será em 9 de dezembro, às 19h, com visita mediada pela jornalista e gerente de conteúdo da exposição no Brasil, Joana Klaus, que apresentará os destaques entre os 42 projetos vencedores. A atividade terá tradução em Libras. No sábado (17) de janeiro, a fotógrafa premiada Maria Abranches, vencedora na categoria Reportagem (Europa), ministra a oficina gratuita “Fotografia, Memória e Pertencimento: narrativas visuais sobre imigração”, das 14h às 16h, aberta ao público e voltada especialmente para fotógrafos, antropólogos, comunicadores e educadores. As inscrições serão realizadas por meio de formulário online.

Durante sua temporada no Brasil, a World Press Photo 2025 integra a campanha Feminicídio Zero, que amplia o debate sobre violência de gênero a partir de ensaios como Corpos Femininos Como Campos de Batalha, de Cinzia Canneri; Maria, de Maria Abranches; Jaide, de Santiago Mesa; Terra Sem Mulheres, de Kiana Hayeri; e Crise no Haiti, de Clarens Siffroy.

O World Press Photo celebra 70 anos em 2025. A edição deste ano ampliou o número de projetos premiados de 33 para 42, após receber 59.320 inscrições de 3.778 fotógrafos de 141 países, analisadas por júris regionais e global. A exposição circula por mais de 60 cidades, entre elas Amsterdã, Londres e Cidade do México, e no Brasil conta com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

[ARTES VISUAIS] Exposição World Press Photo 2025

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, 57 - Centro

Abertura: 9 de dezembro de 2025 às 19h

Período de visitação: 10 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026

Horário de visitação: terça a domingo, das 9h às 17h30

Entrada gratuita

Classificação etária: 12 anos

Informações: Site CAIXA Cultural/Instagram: @caixaculturalsalvador/(71) 3421-4200

Acesso para pessoas com deficiência

Todas as imagens da exposição possuem recurso de audiodescrição

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal