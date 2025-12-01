ASTROLOGIA

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

O mês começa com mais confiança e sensibilidade, favorecendo movimentos conscientes

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 03:00

A segunda-feira inicia dezembro com energia de reorganização e foco suave. Não é um dia de pressa, mas de percepção clara e decisões conscientes. Emoções ficam mais estabilizadas e a mente mais lúcida, permitindo enxergar prioridades com calma. Cada signo começa o mês com um impulso diferente: alguns encerram, outros iniciam, mas todos ajustam rotas.

Áries: Hoje você entende melhor o que realmente quer mover adiante. A clareza aparece de forma direta e prática. Dica cósmica: escolha o essencial, não o urgente.

Touro: Uma nova confiança surge, especialmente envolvendo decisões pessoais. O dia pede firmeza suave. Dica cósmica: mantenha o pé no chão, mas permita o coração abrir espaço.

Gêmeos: Sua mente está mais organizada e a comunicação flui sem esforço. Conversas ficam mais leves e produtivas. Dica cósmica: fale com calma, sua voz tem mais impacto hoje.

Câncer: Você sente vontade de colocar a vida emocional em ordem. É dia de organizar sentimentos com lógica e sensibilidade. Dica cósmica: cuide do que sente sem se sobrecarregar.

Leão: A segunda traz a chance de tomar uma decisão que você vinha protelando. O peso diminui assim que você escolhe. Dica cósmica: siga o que te devolve paz.

Virgem: A energia favorece foco e organização, mas sem rigidez. Suas prioridades ficam mais claras. Dica cósmica: seja gentil com o que ainda está em processo.

Libra: Hoje, você recebe uma resposta que esperava ou entende algo que estava confuso. A clareza vem sem esforço. Dica cósmica: aceite a revelação do jeito que ela chega.

Escorpião: Uma intuição forte aponta para um movimento que você já sentia, mas ainda não assumia. Dica cósmica: confie no seu faro interno, ele está preciso.

Sagitário: O dia traz leveza e motivação ao mesmo tempo. Você se sente pronto para retomar algo importante. Dica cósmica: avance no seu ritmo, não no ritmo dos outros.

Capricórnio: A perspectiva muda e você vê uma situação com mais maturidade. Isso destrava decisões. Dica cósmica: libere o controle do que já não depende de você.

Aquário: Uma sensação de renovação guia seu dia. Não é uma virada brusca, mas contínua. Dica cósmica: permita-se ajustar sem pressa.