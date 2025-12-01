Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

O mês começa com mais confiança e sensibilidade, favorecendo movimentos conscientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 03:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

A segunda-feira inicia dezembro com energia de reorganização e foco suave. Não é um dia de pressa, mas de percepção clara e decisões conscientes. Emoções ficam mais estabilizadas e a mente mais lúcida, permitindo enxergar prioridades com calma. Cada signo começa o mês com um impulso diferente: alguns encerram, outros iniciam, mas todos ajustam rotas.

Leia mais

Imagem - O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Imagem - 3 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar no mês de dezembro

3 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar no mês de dezembro

Imagem - O universo avisa: descubra qual o seu dia da sorte no mês de dezembro (e o que fazer nele)

O universo avisa: descubra qual o seu dia da sorte no mês de dezembro (e o que fazer nele)

Áries: Hoje você entende melhor o que realmente quer mover adiante. A clareza aparece de forma direta e prática. Dica cósmica: escolha o essencial, não o urgente.

Touro: Uma nova confiança surge, especialmente envolvendo decisões pessoais. O dia pede firmeza suave. Dica cósmica: mantenha o pé no chão, mas permita o coração abrir espaço.

Gêmeos: Sua mente está mais organizada e a comunicação flui sem esforço. Conversas ficam mais leves e produtivas. Dica cósmica: fale com calma, sua voz tem mais impacto hoje.

Câncer: Você sente vontade de colocar a vida emocional em ordem. É dia de organizar sentimentos com lógica e sensibilidade. Dica cósmica: cuide do que sente sem se sobrecarregar.

Leão: A segunda traz a chance de tomar uma decisão que você vinha protelando. O peso diminui assim que você escolhe. Dica cósmica: siga o que te devolve paz.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Virgem: A energia favorece foco e organização, mas sem rigidez. Suas prioridades ficam mais claras. Dica cósmica: seja gentil com o que ainda está em processo.

Libra: Hoje, você recebe uma resposta que esperava ou entende algo que estava confuso. A clareza vem sem esforço. Dica cósmica: aceite a revelação do jeito que ela chega.

Escorpião: Uma intuição forte aponta para um movimento que você já sentia, mas ainda não assumia. Dica cósmica: confie no seu faro interno, ele está preciso.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Sagitário: O dia traz leveza e motivação ao mesmo tempo. Você se sente pronto para retomar algo importante. Dica cósmica: avance no seu ritmo, não no ritmo dos outros.

Capricórnio: A perspectiva muda e você vê uma situação com mais maturidade. Isso destrava decisões. Dica cósmica: libere o controle do que já não depende de você.

Aquário: Uma sensação de renovação guia seu dia. Não é uma virada brusca, mas contínua. Dica cósmica: permita-se ajustar sem pressa.

Peixes: Você capta sinais emocionais com clareza especial, entendendo o que está por trás das atitudes alheias. Dica cósmica: use sua sensibilidade como farol, não como peso.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ivete Sangalo recebe Márcio Victor no palco após susto de saúde do cantor

Ivete Sangalo recebe Márcio Victor no palco após susto de saúde do cantor
Imagem - Hora do combate: tire a sua sorte do dia para esta segunda (1/12)

Hora do combate: tire a sua sorte do dia para esta segunda (1/12)

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado
01

Mulher tem as duas pernas amputadas após ser arrastada presa ao carro do ex-namorado

Imagem - Anjo da prosperidade: 6 signos devem ter mais atenção e organização a partir deste domingo (30 de novembro)
02

Anjo da prosperidade: 6 signos devem ter mais atenção e organização a partir deste domingo (30 de novembro)

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
03

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
04

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas