Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova lei proíbe consumidores de exigir que entregadores levem pedidos até a porta dos apartamentos

Projeto de Lei aprovado determina que entrega seja feita na portaria ou em local estabelecido pelo condomínio

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20:54

Entregadores de aplicativo
Entregadores da cidade do Rio de Janeiro não serão mais obrigados a levar pedidos até a porta dos apartamentos Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma queixa comum a entregadores de pedidos por aplicativo agora virou lei. A Câmara do Rio de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (27), uma proposta que proíbe consumidores de exigirem que entregadores entrem nas áreas internas condomínio ou vá até a porta dos apartamentos.

O Projeto de Lei 2906-A/2024 determina que a entrega seja feita no primeiro ponto de contato direto entre entregadores e consumidores, que pode ser a portaria ou uma área previamente indicada pela administração do condomínio.

"Segundo relatório do Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade Federal da Bahia, quase 60% dos trabalhadores de aplicativos no país já sofreram algum tipo de violência durante a jornada de trabalho. Precisamos dar a nossa contribuição para que esses profissionais possam sustentar suas famílias com dignidade, sem serem agredidos e humilhados”, disse o vereador Rocal (PSD), autor do substitutivo aprovado.

Agora, o texto aguarda a sanção ou veto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para que a lei seja implementada.

Leia mais

Imagem - Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador

Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador

Imagem - Entregador é agredido com tapas por servidora no Tribunal de Justiça

Entregador é agredido com tapas por servidora no Tribunal de Justiça

Imagem - Entregador de app é agredido por morador em condomínio em Lauro de Freitas

Entregador de app é agredido por morador em condomínio em Lauro de Freitas

Tags:

rio de Janeiro Aplicativos Projeto de lei Ifood Entregador

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotomania 2855, desta sexta-feira (28)

Resultado da Lotomania 2855, desta sexta-feira (28)
Imagem - Resultado da Quina 6889, desta sexta-feira (28)

Resultado da Quina 6889, desta sexta-feira (28)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)

Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente
01

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de novembro): como lidar com tensões e aproveitar boas oportunidades
02

Cor e número da sorte de hoje (28 de novembro): como lidar com tensões e aproveitar boas oportunidades

Imagem - Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)
03

Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes
04

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes