PEDIDOS POR APLICATIVO

Nova lei proíbe consumidores de exigir que entregadores levem pedidos até a porta dos apartamentos

Projeto de Lei aprovado determina que entrega seja feita na portaria ou em local estabelecido pelo condomínio

Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20:54

Entregadores da cidade do Rio de Janeiro não serão mais obrigados a levar pedidos até a porta dos apartamentos Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma queixa comum a entregadores de pedidos por aplicativo agora virou lei. A Câmara do Rio de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (27), uma proposta que proíbe consumidores de exigirem que entregadores entrem nas áreas internas condomínio ou vá até a porta dos apartamentos.

O Projeto de Lei 2906-A/2024 determina que a entrega seja feita no primeiro ponto de contato direto entre entregadores e consumidores, que pode ser a portaria ou uma área previamente indicada pela administração do condomínio.

"Segundo relatório do Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade Federal da Bahia, quase 60% dos trabalhadores de aplicativos no país já sofreram algum tipo de violência durante a jornada de trabalho. Precisamos dar a nossa contribuição para que esses profissionais possam sustentar suas famílias com dignidade, sem serem agredidos e humilhados”, disse o vereador Rocal (PSD), autor do substitutivo aprovado.