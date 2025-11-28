Nova lei proíbe consumidores de exigir que entregadores levem pedidos até a porta dos apartamentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20:54
Uma queixa comum a entregadores de pedidos por aplicativo agora virou lei. A Câmara do Rio de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (27), uma proposta que proíbe consumidores de exigirem que entregadores entrem nas áreas internas condomínio ou vá até a porta dos apartamentos.
O Projeto de Lei 2906-A/2024 determina que a entrega seja feita no primeiro ponto de contato direto entre entregadores e consumidores, que pode ser a portaria ou uma área previamente indicada pela administração do condomínio.
"Segundo relatório do Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade Federal da Bahia, quase 60% dos trabalhadores de aplicativos no país já sofreram algum tipo de violência durante a jornada de trabalho. Precisamos dar a nossa contribuição para que esses profissionais possam sustentar suas famílias com dignidade, sem serem agredidos e humilhados”, disse o vereador Rocal (PSD), autor do substitutivo aprovado.
Agora, o texto aguarda a sanção ou veto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para que a lei seja implementada.