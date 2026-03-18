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Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Unidade no Costa Azul/Armação já funciona com mais de 10 mil itens e inauguração oficial nesta quinta (19)

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:52

Loja é a 27ª unidade da rede na capital baiana
Nova loja Atakarejo Costa Azul/Armação Crédito: Divulgação/Atakarejo

O Atakarejo segue em ritmo acelerado de expansão e inaugura sua 54ª loja, sendo a 27ª unidade em Salvador. Desta vez, a rede chega ao bairro de Armação/Costa Azul, na região do Jardim de Alah, reforçando seu compromisso em oferecer produtos de qualidade aliados à tradição de preços baixos.

A unidade inicia operação nesta quarta-feira (18), a partir das 8h, com atendimento prioritário a comerciantes. O público em geral também já poderá acessar o espaço para realizar compras antecipadamente. A inauguração oficial está marcada para quinta-feira (19), às 7h.

Atakarejo Salvador

Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
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Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo

Loja super premium

Com um formato super premium, a nova loja foi planejada para atender às necessidades dos moradores de Armação, Costa Azul e bairros vizinhos, proporcionando uma experiência de compra moderna, confortável e completa. A unidade possui 2.800 metros quadrados de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti de alta qualidade, além de mais de 10 mil itens cadastrados e estacionamento, garantindo comodidade e praticidade para os clientes.

“Com a nova loja do Jardim de Alah, estamos chegando a uma região de alta demanda, para levar preço baixo e qualidade aos nossos clientes de Armação, Costa Azul, STIEP e Pituba; bairros que, há muito tempo esperavam por uma loja do Atakarejo. Sem falar que a loja está linda e vale a pena vim conhecer e economizar”, Teobaldo Costa, presidente e fundador do Atakarejo.

Impacto na região

Além de ampliar o acesso a produtos com o menor preço do Nordeste, a nova loja contribui para o desenvolvimento econômico local, com a geração de aproximadamente 250 empregos diretos.

Expansão da rede

Com a inauguração, o Atakarejo reforça sua presença em Salvador e segue consolidando sua atuação na Bahia, investindo continuamente em novas unidades e melhorias para oferecer sempre o menor preço aos seus clientes.

Serviço

Atakarejo Costa Azul/Armação

Endereço: Avenida Octávio Mangabeira, 3319, Jardim de Alah

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 6h30 às 21h. Aos domingos, das 7h às 18h.

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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