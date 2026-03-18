CRIME

'Arma apontada na cabeça': vítima relata como foi sequestrada em estacionamento do Salvador Shopping

Mãe e filhas foram levadas para cativeiro no subúrbio de Salvador

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:18

Salvador Shopping Crédito: Reprodução

Uma das vítimas que foi sequestrada no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, relatou como o crime aconteceu em entrevista à TV Bahia. Ela, a irmã e a mãe, uma idosa de 77 anos, foram sequestradas no último domingo (15) e resgatadas na segunda-feira (16).

"Eu ainda fiz o movimento de correr, mas quando olhei ele [o suspeito] gritou que iria 'estourar' a cabeça da minha irmã. Ela estava com a arma pontada na cabeça da minha irmã", contou a vítima, que preferiu não se identificar.

As vítimas foram abordadas por criminosos no estacionamento do shopping e obrigadas a entrar em um carro. Elas foram levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de participação no crime. Ela foi identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena e foi autuada por extorsão mediante restrição da liberdade. Uma das vítimas informou que seis homens participaram do crime.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada' 1 de 8

"É uma dor que não é material, porque o material se repara. Deixaram mágoas, marcas psicológicas, que faz com que a gente perca a confiança no homem", desabafou a vítima.