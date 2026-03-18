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'Arma apontada na cabeça': vítima relata como foi sequestrada em estacionamento do Salvador Shopping

Mãe e filhas foram levadas para cativeiro no subúrbio de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 10:18

Salvador Shopping
Salvador Shopping Crédito: Reprodução

Uma das vítimas que foi sequestrada no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, relatou como o crime aconteceu em entrevista à TV Bahia. Ela, a irmã e a mãe, uma idosa de 77 anos, foram sequestradas no último domingo (15) e resgatadas na segunda-feira (16).

"Eu ainda fiz o movimento de correr, mas quando olhei ele [o suspeito] gritou que iria 'estourar' a cabeça da minha irmã. Ela estava com a arma pontada na cabeça da minha irmã", contou a vítima, que preferiu não se identificar.

As vítimas foram abordadas por criminosos no estacionamento do shopping e obrigadas a entrar em um carro. Elas foram levadas para um cativeiro no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

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Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de participação no crime. Ela foi identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena e foi autuada por extorsão mediante restrição da liberdade. Uma das vítimas informou que seis homens participaram do crime.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada'

'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
1 de 8
'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload

"É uma dor que não é material, porque o material se repara. Deixaram mágoas, marcas psicológicas, que faz com que a gente perca a confiança no homem", desabafou a vítima.

A Justiça da Bahia realiza, na manhã desta quarta-feira (18), a audiência de custódia de Emile Quessia. 

Tags:

Bahia Salvador Salvador Shopping Sequestro

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