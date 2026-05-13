SALVADOR

Quem era a idosa que morreu em acidente na Vila Laura

Colisão entre dois carros aconteceu nesta quarta-feira (13)

Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:24

Acidente na Vila Laura Crédito: Reprodução/Redes sociais

A idosa que morreu após uma colisão entre dois carros na Vila Laura, em Salvador, foi identificada como Laura Maria Serra Santana, de 76 anos. Ela dirigia um dos veículos na manhã desta quarta-feira (13).

O acidente aconteceu por volta das 9h30. A idosa chegou a ser retirada com vida do carro, mas morreu em seguida. Outras três pessoas ficaram feridas.

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Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A principal suspeita é de que Laura Maria pode ter tido um mal súbito. A polícia apura o caso.