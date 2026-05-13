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Quem era a idosa que morreu em acidente na Vila Laura

Colisão entre dois carros aconteceu nesta quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:24

Acidente na Vila Laura
Acidente na Vila Laura Crédito: Reprodução/Redes sociais

A idosa que morreu após uma colisão entre dois carros na Vila Laura, em Salvador, foi identificada como Laura Maria Serra Santana, de 76 anos. Ela dirigia um dos veículos na manhã desta quarta-feira (13).

O acidente aconteceu por volta das 9h30. A idosa chegou a ser retirada com vida do carro, mas morreu em seguida. Outras três pessoas ficaram feridas.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
1 de 5
Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A principal suspeita é de que Laura Maria pode ter tido um mal súbito. A polícia apura o caso.

De acordo com informações do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, o filho da idosa é médico e não ficou sabendo do acidente de imediato porque estava realizando uma cirurgia no momento do acidente.

Tags:

Bahia Salvador

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