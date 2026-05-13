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Três homens são presos após manterem família refém em avenida movimentada de Salvador

Suspeitos se entregaram após a chegada dos militares

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:14

Material apreendido com os suspeitos
Material apreendido com os suspeitos Crédito: Divulgação/PM

Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira (13), após manterem uma família refém em uma casa na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento na via quando identificaram a ocorrência. 

A área foi isolada e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado. Antes da chegada da unidade especializada, os três suspeitos se entregaram à polícia. Informações iniciais apontam que um deles é familiar das vítimas e invadiu a casa durante uma fuga. Uma mulher e crianças estavam entre as vítimas. 

A polícia apreendeu porções de cocaína, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. O trio e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes. 

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