SALVADOR

Após aumento de casos de esporotricose em humanos, Hospital Veterinário terá consultório especializado

Saiba como ter acesso ao serviço

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:51

Gatos não são os culpados, mas sim as principais vítimas da esporotricose Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O Hospital Municipal Veterinário de Salvador, no bairro de Canabrava, conta a partir de agora com um consultório especializado em esporotricose. A doença é caracterizada por uma micose causada por fungos e transmitida principalmente de gatos para humanos.

O serviço, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), passa a funcionar como novo ponto de atendimento para casos suspeitos da doença na capital.

Inicialmente, o consultório no Hospital Veterinário funcionará uma vez por semana, com 13 atendimentos diários, realizados exclusivamente mediante agendamento pelo telefone 156.

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A Bahia viveu uma crescente no número de contágios, saltando de 269 casos em 2021 para um pico de 996 casos em 2024, o que representa um aumento de quase 370%, como mostrou reportagem do CORREIO. Embora 2025 tenha mostrado uma leve estabilização, com 951 casos, o patamar segue sendo considerado alto. Até março deste ano, eram 98 casos.

De acordo com a vereadora e defensora da causa animal Marcelle Moraes (União), que participou das articulações para a implantação do serviço, a medida é um avanço para a capital baiana.

“A esporotricose é uma zoonose séria, que tem crescido de forma preocupante em Salvador e impacta diretamente a saúde animal e também a saúde pública. Esse consultório representa um avanço importante porque amplia o acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento especializado, algo que muitos tutores aguardavam há muito tempo”, afirmou.

A esporotricose, conhecida popularmente como “doença do jardineiro”, é uma infecção causada por fungos e pode ser transmitida entre animais e humanos, sendo mais frequente em gatos. Entre os principais sintomas estão feridas na pele que não cicatrizam, exigindo acompanhamento especializado e tratamento contínuo.

Na Bahia, a doença atinge majoritariamente as mulheres, com uma média de 64% dos casos entre 2021 e 2026. Em 2024, por exemplo, foram 650 infecções em mulheres contra 346 em homens.