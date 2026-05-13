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Após aumento de casos de esporotricose em humanos, Hospital Veterinário terá consultório especializado

Saiba como ter acesso ao serviço

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:51

Gatos não são os culpados, mas sim as principais vítimas da esporotricose
Gatos não são os culpados, mas sim as principais vítimas da esporotricose Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O Hospital Municipal Veterinário de Salvador, no bairro de Canabrava, conta a partir de agora com um consultório especializado em esporotricose. A doença é caracterizada por uma micose causada por fungos e transmitida principalmente de gatos para humanos.

O serviço, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), passa a funcionar como novo ponto de atendimento para casos suspeitos da doença na capital.

Inicialmente, o consultório no Hospital Veterinário funcionará uma vez por semana, com 13 atendimentos diários, realizados exclusivamente mediante agendamento pelo telefone 156.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

A Bahia viveu uma crescente no número de contágios, saltando de 269 casos em 2021 para um pico de 996 casos em 2024, o que representa um aumento de quase 370%, como mostrou reportagem do CORREIO. Embora 2025 tenha mostrado uma leve estabilização, com 951 casos, o patamar segue sendo considerado alto. Até março deste ano, eram 98 casos.

De acordo com a vereadora e defensora da causa animal Marcelle Moraes (União), que participou das articulações para a implantação do serviço, a medida é um avanço para a capital baiana.

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“A esporotricose é uma zoonose séria, que tem crescido de forma preocupante em Salvador e impacta diretamente a saúde animal e também a saúde pública. Esse consultório representa um avanço importante porque amplia o acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento especializado, algo que muitos tutores aguardavam há muito tempo”, afirmou.

A esporotricose, conhecida popularmente como “doença do jardineiro”, é uma infecção causada por fungos e pode ser transmitida entre animais e humanos, sendo mais frequente em gatos. Entre os principais sintomas estão feridas na pele que não cicatrizam, exigindo acompanhamento especializado e tratamento contínuo.

Na Bahia, a doença atinge majoritariamente as mulheres, com uma média de 64% dos casos entre 2021 e 2026. Em 2024, por exemplo, foram 650 infecções em mulheres contra 346 em homens.

Ao contrário de muitas doenças, a esporotricose baiana não é comum na infância, concentrando-se no público adulto em idade produtiva e doméstica, com a faixa de 40 a 49 anos sendo a mais afetada (19% dos casos), seguida pelo grupo de 50 a 59 anos (17%).

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