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Casos de esporotricose disparam em humanos na Bahia; saiba o que é e como proteger seu pet

Os gatos são as principais vítimas da infecção, mas não são os únicos a contraírem a doença

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00

Gatos não são os culpados, mas sim as principais vítimas da esporotricose
Gatos não são os culpados, mas sim as principais vítimas da esporotricose Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Brincar com os pets é um dos momentos de prazer para quem é mãe ou pai de um bichinho, mas a diversão precisa ter atenção, principalmente para os felinos que tiverem sintomas da esporotricose. A condição nos humanos integra a lista de doenças de notificação compulsória em todo o território nacional desde março de 2025 e segue em alta na Bahia.

A mudança, instituída pela Portaria GM/MS Nº 6.734, exige que todas as unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, registrem casos suspeitos e confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Na Bahia, a obrigatoriedade de notificação se somou a um esforço local que já estava em curso. Pressionada por um volume expressivo de casos em Salvador e cidades vizinhas, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) já estruturava ações focadas no diagnóstico precoce e no tratamento de animais antes mesmo da portaria federal.

Gatos

O abissínio é um gato ativo e se dá bem com cães enérgicos (Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock) por Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock
Os gatos persas criam laços profundos com seus tutores e costumam responder bem ao carinho (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock) por Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock
O gato pixie-bob tem um visual selvagem, mas um temperamento adequado para a vida em família (Imagem: COULANGES | Shutterstock) por Imagem: COULANGES | Shutterstock
Os gatos exóticos geralmente são tranquilos e adoram ficar no colo (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) por Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock
O gato burmês é dócil e adora colo, carinho e brincadeiras (Imagem: biggunsband | Shutterstock) por Imagem: biggunsband | Shutterstock
O gato british shorthair é apegado ao tutore e gosta da presença humana (Imagem: FotoMirta | Shutterstock) por Imagem: FotoMirta | Shutterstock
O gato birmanês tem um temperamento tranquilo, calmo e sociável (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock) por Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock
O gato maine coon gosta de brincar e interagir com crianças (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) por Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock
Os gatos scottish fold apreciam uma rotina tranquila e o contato próximo com o tutor (Imagem: Ance Kazaka | Shutterstock) por Imagem: Ance Kazaka | Shutterstock
O gato ragdoll tem um temperamento dócil, além de uma aparência encantadora (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock) por Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock
Certos gatos se destacam por serem mais dóceis (Imagem: oatawa | Shutterstock) por Imagem: oatawa | Shutterstock
Espalhar potes e fontes de água pela casa incentiva os gatos a beberem água (Imagem: Creative Cat Studio | Shutterstock) por Imagem: Creative Cat Studio | Shutterstock
O gato burmês aprende truques com facilidade e é conhecido por seu comportamento brincalhão (Imagem: redart14 | Shutterstock) por Imagem: redart14 | Shutterstock
O gato ragdoll é muito inteligente e ligado ao tutor(Imagem: Otsphoto | Shutterstock) por Imagem: Otsphoto | Shutterstock
O gato maine coon aprende com facilidade a andar na coleira e responde bem a estímulos de aprendizagem (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) por Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock
O gato bengal é extremamente inteligente, aprende truques e pode até abrir portas ou torneiras (Imagem: Alexander_Evgenyev | Shutterstock) por Imagem: Alexander_Evgenyev | Shutterstock
O gato siamês é altamente inteligente e costuma abrir portas (Imagem: Linn Currie | Shutterstock) por Imagem: Linn Currie | Shutterstock
A manutenção de cuidados preventivos são fundamentais para garantir uma vida longa e saudável ao gato mau egípcio (Imagem: Darren Miles | Shutterstock) por Imagem: Darren Miles | Shutterstock
Não existem dois gatos tricolores com a mesma combinação e distribuição de cores (Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock) por Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock
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O abissínio é um gato ativo e se dá bem com cães enérgicos (Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock) por Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock

A esporotricose é uma micose provocada por um fungo do gênero Sporothrix. A doença causa lesões cutâneas que, no início, podem se manifestar como pequenos nódulos (caroços), mas que frequentemente evoluem para úlceras abertas e com secreção. Essas feridas não cicatrizam com facilidade e têm uma tendência a se espalhar pelo corpo do paciente.

Os gatos são as principais vítimas da infecção e, simultaneamente, os seus potenciais transmissores, mas não são os únicos a contraírem a doença. A médica veterinária Paloma Santana explica que a disputa de território, os conflitos com outros gatos e o comportamento específico explicam a maior incidência nesses animais.

O tratamento é feito à base de medicamentos antifúngicos e dura, no mínimo, três meses. Quanto mais o paciente demorar para iniciar a recuperação, maior o prazo para recuperação. “Tanto em seres humanos quanto em animais, a demora no início desse tratamento pode diminuir a chance de cura. Ela começa com uma lesão, mas pode se disseminar e acometer órgãos internos, como o pulmão”, explica.

Em relação à prevenção, a melhor forma é controlar o acesso dos animais à rua. “Sabemos que animais errantes, sem tutor, têm uma chance muito grande de pegar doenças. Quando um gato vai para diversos lugares que o tutor não sabe, tem uma chance muito grande de encontrar um animal doente. E, na briga pelo território, por comida, acaba se infectando e depois, na volta para casa, transmite a outros bichos e para seus tutores”, complementa Paloma.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

Perfil geográfico

Os dados do Sinan/Sesab referentes de 2021 até agora desenham um padrão. A Bahia viveu uma crescente no número de contágios, saltando de 269 casos em 2021 para um pico de 996 casos em 2024, o que representa um aumento de quase 370%. Embora 2025 tenha mostrado uma leve estabilização, com 951 casos, o patamar segue sendo considerado alto. Até março deste ano, são 98 casos.

No estado, o paciente típico diagnosticado com esporotricose possui um perfil demográfico muito bem definido. A doença atinge majoritariamente as mulheres, com uma média de 64% dos casos entre 2021 e 2026. Em 2024, por exemplo, foram 650 infecções em mulheres contra 346 em homens.

Ao contrário de muitas doenças, a esporotricose baiana não é comum na infância, concentrando-se no público adulto em idade produtiva e doméstica, com a faixa de 40 a 49 anos sendo a mais afetada (19% dos casos), seguida pelo grupo de 50 a 59 anos (17%).

Para a médica veterinária domiciliar na empresa Vet Visita (@_vetvisita) Stéfany Figueirêdo, o perfil está relacionado diretamente a quem costuma cuidar dos animais. "Frequentemente, as mulheres com idade entre 30 e 59 anos são as principais responsáveis pelos cuidados da casa ou cuidadoras de pets que têm contato direto com gatos doentes e/ou solo/matéria orgânica", diz.

Esse foi o caso da servidora pública Taísa Teixeira, 46. Em 2023, um de seus gatos foi diagnosticado com a doença e os cuidados começaram, mas uma desatenção dificultou a recuperação: “Lembro que coloquei luva para tratar minha gata, mas esqueci das pernas. Com a dor, ela cravou a unha na minha perna. Em um primeiro momento, só ficou a ferida, mas depois começou a crescer, ficar em carne viva e a não sarar”. A gata morreu pouco tempo depois, mas a servidora só conseguiu se curar depois de alguns meses.

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Além disso, há uma forte predominância na população negra. Pessoas que se autodeclaram pardas formam o maior grupo (cerca de 50%), e as que se declaram pretas somam 20%, indicando que mais de 70% dos infectados com esporotricose são negros.

Geograficamente, a esporotricose no estado se caracteriza como um agravo urbano e metropolitano, embora uma interiorização da doença venha acendendo alertas. Salvador segue como o epicentro da infecção, embora a proporção de casos na capital em relação ao estado tenha caído de 59,1% em 2021 para 44,9% em 2025, o que indica que a doença cresceu mais rapidamente em outras regiões.

Municípios da Região Metropolitana, como Camaçari — que teve um salto explosivo de sete casos em 2021 para 152 em 2024 —, Lauro de Freitas e Dias d'Ávila, concentram altos índices de notificação. Mais preocupante, no entanto, é o avanço pelo interior. Feira de Santana não registrava nenhum caso em 2021, mas atingiu a marca de 127 registros em 2025, tornando-se responsável por 13,3% dos casos baianos naquele ano.

Outros detalhes

A médica veterinária Stéfany Figueirêdo também destaca outros cuidados que o tutor precisa ter para prevenção e tratamento da doença. A profissional relembra que é preciso ter atenção à saúde dos pets, mantendo sempre o acompanhamento veterinário em dia, especialmente para os felinos.

  • - Caso o gato esteja realizando tratamento, é importante que ele fique em um ambiente isolado de outros animais para evitar o contágio. Outra estratégia fundamental é colocar telas de proteção nas janelas para evitar a ida para a rua;
  • - Não tocar em gatos doentes sem luvas de proteção. Utilizar luvas descartáveis e avental ao tratar animais doentes. Uma vez que o felino pode transmitir o fungo por arranhadura, mordedura, secreções e espirros (se houver lesões também nas narinas), é importante estar protegido;
  • - Higienizar as mãos com água e sabão após o contato com os felinos e evitar o contato direto (sem proteção) com animais de rua, especialmente aqueles que apresentem lesões suspeitas;
  • - Como algumas espécies de fungos também podem estar em solo e plantas, o ideal é usar luvas, roupas e calçados adequados ao trabalhar no jardim, para evitar contato com o solo ou plantas que possam estar infectadas;
  • - A castração dos bichanos reduz o interesse deles por sair de casa, minimizando o risco de se envolverem em brigas e lutar por territórios, o que ajuda a impedir a possível disseminação do fungo (por reduzir a possibilidade de lesões por arranhaduras, por exemplo);
  • - Caso o pet venha à óbito por complicações causadas pela esporotricose, é recomendado cremá-lo, em vez de enterrá-lo, pois o fungo sobrevive na natureza.

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