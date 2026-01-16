Acesse sua conta
A cidade onde os gatos são os donos do lugar e não são incomodados por nada nem ninguém

Conheça a história dos animais que circulam livremente por vitrines e transportes públicos

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:00

Saiba por que os moradores de Istambul cuidam coletivamente de milhares de felinos
Saiba por que os moradores de Istambul cuidam coletivamente de milhares de felinos Crédito: Freepik

Quem desembarca na Turquia logo percebe que os animais dominam a paisagem urbana com muita elegância. Não importa se é em estações ou vitrines, os felinos estão em todo lugar. Por esse motivo, o local recebeu o título de “cidade dos gatos”.

O valor cultural dos bichanos

Diferente do que se imagina, essa ligação não possui um caráter estritamente religioso ou de adoração. Na verdade, a cultura turca valoriza os gatos pela limpeza e pela conexão histórica com o islamismo. Isso gerou um respeito que atravessa diversas gerações de moradores.

Gatos com o focinho curto

Além do mais, a ideia de que o animal não pertence a ninguém reforça o cuidado comum. Assim, as pessoas instalam casinhas e deixam potes de ração nas calçadas diariamente. É um esforço conjunto que demonstra a empatia da população com os seres vivos.

Utilidade pública contra pragas

Historicamente, a função desses animais era prática, pois ajudavam a combater infestações de ratos em bairros pobres.

Em uma cidade densa e comercial, os gatos eram guardiões essenciais de armazéns e residências antigas. Essa ajuda mútua fortaleceu o vínculo com os humanos.

Dessa maneira, Istambul aprendeu a valorizar a presença silenciosa desses caçadores urbanos ao longo dos séculos.

Enquanto outras cidades viam animais de rua como problemas, os turcos decidiram acolhê-los. O resultado foi uma integração perfeita entre a fauna e a arquitetura urbana.

O reflexo de uma convivência harmoniosa

Hoje em dia, os felinos são parte integrante da alma da cidade e encantam todos os turistas.

Eles são considerados “símbolos afetivos da cidade”, ocupando um lugar de destaque no cotidiano local. Sua independência é respeitada por todos que passam pelas ruas movimentadas.

Portanto, essa realidade mostra como é possível dividir o espaço público com respeito e carinho.

Os gatos de Istambul não são apenas moradores; eles representam a história viva da região. Eles ensinam sobre coletividade e sobre como o passado molda o nosso presente.

