Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade aprova lei e vai multar quem viajar e deixar cachorro ou gato sozinho em casa: R$ 10 mil

Entenda os detalhes da nova norma que exige presença humana para cuidados com animais em imóveis particulares

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:30

Tutores de Santos precisam de atenção redobrada ao viajar; lei prevê multas pesadas para quem deixar pets sozinhos
Tutores de Santos precisam de atenção redobrada ao viajar; lei prevê multas pesadas para quem deixar pets sozinhos Crédito: Foto: Banco de imagem

Muitas pessoas acreditam que deixar água e ração suficiente é o bastante para viajar com tranquilidade. Entretanto, a prefeitura de Santos proibiu animais sozinhos por mais de 36 horas sob pena pesada. A nova determinação visa evitar riscos graves em espaços desabitados.

Detalhes sobre a nova restrição

A medida define como infração “deixar animais sozinhos em espaços particulares, quando vazios ou ausentes seus moradores, por período superior a 36 (trinta e seis) horas”. Isso exige vigilância humana contínua e responsável.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
1 de 36
Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Dessa forma, a lei foca na presença física de quem possa agir em casos de possíveis emergências. Situações como quedas de energia ou falta de água agora demandam um olhar atento e constante no local.

O peso financeiro da negligência

Quem desrespeitar o limite de tempo estabelecido pode enfrentar multas que chegam a R$ 10 mil reais. O valor mínimo começa entre R$ 1.500, mas cresce rapidamente em casos mais graves ou específicos.

Além disso, a reincidência é um fator que faz com que o valor da penalidade seja aplicado dobrado. A lei deixa claro que apenas encher os potes de ração não isenta o tutor da punição.

Preparando a casa para ausências

Antes de arrumar as malas, organize uma pessoa de confiança para possuir a chave do seu imóvel. É essencial que essa pessoa faça visitas frequentes para monitorar a saúde e o ambiente do pet.

Animais de estimação

Entender por que seu cachorro se espreguiça ao vê-lo é a chave para responder de forma que fortaleça ainda mais a amizade entre vocês por Freepik
Dormir com cachorro na cama pode trazer conforto, mas exige atenção à higiene e à saúde de quem divide o travesseiro por Freepik
O lulu da pomerânia é um cachorro enérgico e inteligente (Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock) por Imagem: Erika.Mendes | Shutterstock
O gato ragamuffin precisa de escovação semanal para remover os pelos soltos e manter a pelagem sempre limpa e macia (Imagem: RobertArt | Shutterstock) por Imagem: RobertArt | Shutterstock
O pastor alemão é um cachorro extremamente fiel e protetor (Imagem: Barat Roland | Shutterstock) por Imagem: Barat Roland | Shutterstock
Cuidados simples ajudam a proteger cães e gatos dos ectoparasitos (Imagem: Thiago Diaz | Shutterstock) por Imagem: Thiago Diaz | Shutterstock
A Alemanha é berço de raças de cachorro populares em todo o mundo (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
Enquanto alguns cachorros são mais brincalhões e alegres, outros preferem momentos calmos e reservados (Imagem: John Revrson | Shutterstock) por Imagem: John Revrson | Shutterstock
Os gatos arranham móveis como uma forma de comunicação e autocuidado (Imagem: Tatiana Osipova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Osipova | Shutterstock
O gato ragamuffin é conhecido por sua aparência encantadora e personalidade sociável (Imagem: Kill_Baal | Shutterstock) por Imagem: Kill_Baal | Shutterstock
Alguns cuidados ajudam a tornar a convivência entre o gato e o cachorro mais harmoniosa (Imagem: VisualMosaic | Shutterstock) por Imagem: VisualMosaic | Shutterstock
Sachês com alto teor de umidade ajudam na hidratação dos gatos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Os cachorros percebem os sabores de maneira diferente dos humanos (Imagem: annokhotska | Shutterstock) por Imagem: annokhotska | Shutterstock
O cachorro da raça terrier tibetano precisa de banhos regulares e inspeções nas orelhas, nos olhos e nas patas (Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock) por Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Apesar de semelhantes, os gatos savannah e bengal têm origens, personalidades e necessidades bastante distintas (Imagem: AJR_photo e shymar27 | Shutterstock) por Imagem: AJR_photo e shymar27 | Shutterstock
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Internet
A pelagem branca de alguns gatos pode ser resultado de um inibidor de pigmento, que impede que a coloração apareça (Imagem: DavidTB | Shutterstock) por Imagem: DavidTB | Shutterstock
Cachorros sem raça definida por Reprodução | Petlove
O cachorro “fiapo de manga” é reconhecido pelos pelos arrepiados que viraram marca registrada (Imagem: Reddogs | Shutterstock) por Imagem: Reddogs | Shutterstock
O catnip ajuda a reduzir o estresse e a monotonia para o gato (Imagem: DimaBerlin | Shutterstock) por Imagem: DimaBerlin | Shutterstock
É importante oferecer ao animal alimentos próprios para gatos, evitando o açúcar (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock) por Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock
[O gato da raça korat é considerado um símbolo de sorte e prosperidade (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock) por Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock
“Oliver” pode ser um bom nome para gatos que gostam de contemplar tudo com calma (Imagem: cabuscaa | Shutterstock) por Imagem: cabuscaa | Shutterstock
Buscar inspiração em nomes que transmitam calma é ideal para gatos tímidos e de temperamento sereno (Imagem: Mary Swift | Shutterstock) por Imagem: Mary Swift | Shutterstock
As pulgas são muito comuns em cães e gatos e podem, além do desconforto, transmitir doenças aos animais (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
[Os gatos são inteligentes e aprendem rapidamente que arranhar os móveis desperta a atenção do tutor (Imagem: noreefly | Shutterstock) por Imagem: noreefly | Shutterstock
O gato himalaio herdou do siamês uma veia mais sociável e comunicativa (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock) por Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock
Além de influenciar a aparência, as cores dos gatos também estão ligadas à saúde, ao comportamento e à herança genética (Imagem: Gerain0812 | Shutterstock) por Imagem: Gerain0812 | Shutterstock
Pipo é uma boa opção de nome para gatos que amam dormir enroscados no cobertor (Imagem: Daniel Chetroni | Shutterstock) por Imagem: Daniel Chetroni | Shutterstock
Os gatos pretos também são amorosos e dóceis (Imagem: alexgo.photography | Shutterstock) por Imagem: alexgo.photography | Shutterstock
Brinquedos interativos e estímulos diários são recomendados para gastar a energia do gato da raça korat (Imagem: Gino Santa Maria | Shutterstock) por Imagem: Gino Santa Maria | Shutterstock
“Bolinha” é um nome divertido e fofo para gatos brincalhões (Imagem: Dave’s Domestic Cats | Shutterstock) por Imagem: Dave&#8217;s Domestic Cats | Shutterstock
Alguns cuidados ajudam a tornar a convivência entre o gato e o cachorro mais harmoniosa (Imagem: VisualMosaic | Shutterstock) por Imagem: VisualMosaic | Shutterstock
Os gatos curiosos geralmente gostam de explorar caixas e descobrir novos cantinhos dentro da casa (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock
1 de 38
Entender por que seu cachorro se espreguiça ao vê-lo é a chave para responder de forma que fortaleça ainda mais a amizade entre vocês por Freepik

Ademais, garanta que o animal tenha estímulos e que toda a rotina de medicação esteja bem anotada. Se preferir maior segurança, hospedar o bicho em hotéis especializados para animais é o caminho mais indicado.

Como funciona o monitoramento local

Órgãos de proteção animal e fiscalização ambiental da cidade são os responsáveis por verificar possíveis descumprimentos da norma. A população pode colaborar denunciando casos suspeitos através do site da prefeitura ou pela Ouvidoria.

Também é possível utilizar a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal para reportar situações de maus-tratos de forma online. Essa rede de proteção visa garantir que nenhum animal sofra com o isolamento forçado.

A expansão das leis municipais

Diversas cidades brasileiras estão atualizando seus códigos para combater a negligência de forma mais severa atualmente. Santos é um exemplo desse endurecimento legislativo que busca proteger o bem-estar animal contra abandono temporário.

Em suma, os tutores devem estar cientes de que a consciência sobre o cuidado agora é obrigatória. Pesquisar a legislação local é o primeiro passo para garantir uma viagem segura para toda a família.

Mais recentes

Imagem - O país que dispensou o ar-condicionado e usa técnica antiga e eficiente para aquecer e esfriar as casas

O país que dispensou o ar-condicionado e usa técnica antiga e eficiente para aquecer e esfriar as casas
Imagem - Estela recupera a memória e promete destruir Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (13)

Estela recupera a memória e promete destruir Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (13)
Imagem - Tubarão de quase 400 anos intriga cientistas com metabolismo que desafia as leis do envelhecimento

Tubarão de quase 400 anos intriga cientistas com metabolismo que desafia as leis do envelhecimento

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca
01

Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
02

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
03

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
04

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista