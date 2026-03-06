FAMOSOS

Saiba o que levaria Arthur Aguiar a voltar para o Big Brother Brasil

Campeão da edição de 2022 comentou sobre possibilidade no programa Mesacast

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:25

Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

Em conversa sobre os acontecimentos do Big Brother Brasil 26, Arthur Aguiar revelou sob quais condições voltaria ao programa. Durante o Mesacast, os apresentadores Aline Patriarca e Ed Gama discutiram a possibilidade de o ator entrar como "Veterano" na próxima edição do reality show. “Por isso estou lançando oficialmente a campanha Arthur Aguiar como Veterano do BBB do ano que vem”, brincou Gama.

O campeão do BBB 22, no entanto, ao ser questionado se aceitaria o desafio, afirmou que consideraria participar novamente apenas se fosse uma edição composta exclusivamente por vencedores. O formato é conhecido como “All-Stars”.

Arthur Aguiar diz que voltaria para o BBB em uma edição só de campeões. Torceriam por ele? #BBB26

pic.twitter.com/CR3NJkYa5t — CASO FAMOSOS (@casofamosos) March 5, 2026

“Se tiver uma edição dos campeões, eu volto”, declarou o ator ao comentar a ideia. Arthur também revelou que já discutiu essa possibilidade com Rodrigo Dourado, diretor do reality: “Já falei pro Dourado isso já”, afirmou.

No Big Brother Brasil 22, a final foi composta por três aliados, todos integrantes do grupo Camarote pela primeira vez na história do reality. Arthur venceu a edição com 68,96% dos votos, superando Paulo André (29,91%) e Douglas Silva (1,13%).