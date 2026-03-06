SÉRIES

Lara Jean está de volta! Lana Condor é confirmada na terceira temporada de 'Com Carinho, Kitty'

Nova temporada da série estreia em 2 de abril

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:19

Lana Condor retorna como Lara Jean em "Com Carinho, Kitty" Crédito: Reprodução/ Instagram

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (6) que Lana Condor integrará o elenco da terceira temporada de “Com Carinho, Kitty”, série spin-off de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, franquia de filmes na qual a atriz interpreta a protagonista, Lara Jean. Os novos episódios da produção chegam à plataforma em 2 de abril e prometem o desfecho da história de Kitty, irmã mais nova de Lara, com seu quarteto amoroso.

Condor vai reprisar o papel que protagonizou na famosa trilogia da Netflix baseada nos livros de Jenny Han. Ainda não se sabe como será sua participação na trajetória de Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart.

A autora da obra literária e também produtora executiva e roteirista da série, Jenny Han, expressou felicidade com o retorno da artista nas redes sociais: “Não preciso ter tanto medo da despedida, porque a despedida não precisa ser para sempre.” Na mesma publicação, ela comemorou: “Nossa Lara Jean está de volta!! A 3ª temporada estreia dia 2 de abril!”.

Kitty ganhou sua própria série após participar dos três filmes da franquia e chamar atenção por seu carisma natural. A trama de “Com Carinho, Kitty” se passa em Seul, na Coreia do Sul, após os acontecimentos do terceiro filme “Agora e Para Sempre”. A protagonista se muda dos Estados Unidos para estudar na escola KISS (Korean Independent School of Seoul ou Escola Independente Coreana de Seul) e se conectar mais com sua ascendência coreana.

A produção já promoveu dois reencontros do elenco original. Na segunda temporada, Noah Centineo e Janel Parrish fizeram participações especiais; ele reprisou o papel de Peter Kavinski, par amoroso de Lara Jean, enquanto ela retornou como Margot, a irmã mais velha das personagens.