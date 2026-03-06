Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lara Jean está de volta! Lana Condor é confirmada na terceira temporada de 'Com Carinho, Kitty'

Nova temporada da série estreia em 2 de abril

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:19

Lana Condor retorna como Lara Jean em
Lana Condor retorna como Lara Jean em "Com Carinho, Kitty" Crédito: Reprodução/ Instagram

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (6) que Lana Condor integrará o elenco da terceira temporada de “Com Carinho, Kitty”, série spin-off de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, franquia de filmes na qual a atriz interpreta a protagonista, Lara Jean. Os novos episódios da produção chegam à plataforma em 2 de abril e prometem o desfecho da história de Kitty, irmã mais nova de Lara, com seu quarteto amoroso.

Condor vai reprisar o papel que protagonizou na famosa trilogia da Netflix baseada nos livros de Jenny Han. Ainda não se sabe como será sua participação na trajetória de Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart.

A autora da obra literária e também produtora executiva e roteirista da série, Jenny Han, expressou felicidade com o retorno da artista nas redes sociais: “Não preciso ter tanto medo da despedida, porque a despedida não precisa ser para sempre.” Na mesma publicação, ela comemorou: “Nossa Lara Jean está de volta!! A 3ª temporada estreia dia 2 de abril!”.

Confira como será a terceira temporada de "Com Carinho, Kitty"

Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix
1 de 7
Imagens da terceira temporada de "Com Carinho, Kitty" por Divulgação/ Netflix

Kitty ganhou sua própria série após participar dos três filmes da franquia e chamar atenção por seu carisma natural. A trama de “Com Carinho, Kitty” se passa em Seul, na Coreia do Sul, após os acontecimentos do terceiro filme “Agora e Para Sempre”. A protagonista se muda dos Estados Unidos para estudar na escola KISS (Korean Independent School of Seoul ou Escola Independente Coreana de Seul) e se conectar mais com sua ascendência coreana.

A produção já promoveu dois reencontros do elenco original. Na segunda temporada, Noah Centineo e Janel Parrish fizeram participações especiais; ele reprisou o papel de Peter Kavinski, par amoroso de Lara Jean, enquanto ela retornou como Margot, a irmã mais velha das personagens.

A terceira temporada de “Com Carinho, Kitty” será lançada em 2 de abril de 2026. Os novos episódios terão foco nas decisões da protagonista e no aprofundamento de seus relacionamentos com Min Ho, Dae e Yuri.

Leia mais

Imagem - Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores

Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores

Imagem - Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Imagem - Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Tags:

Netflix com Carinho Kitty

Mais recentes

Imagem - Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'

Marcos Palmeira é furtado ao sair de festa com elenco de 'Três Graças'
Imagem - Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores

Gkay explica motivo de mãos trêmulas em vídeo após preocupação de seguidores
Imagem - Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs
01

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
02

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
03

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro
04

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro