Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de março de 2026 às 03:00
A energia de hoje, 7 de março, convida cada signo a olhar com mais atenção para seus próprios limites. Nem tudo precisa ser aceito, resolvido ou carregado sozinho. Em muitos casos, preservar a própria energia será mais importante do que agradar os outros. Pequenos gestos de autocuidado, comunicação mais cuidadosa e decisões conscientes podem trazer uma sensação inesperada de equilíbrio. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Antes de aceitar uma nova responsabilidade hoje, pare e avalie se você realmente tem espaço para isso. Assumir mais do que consegue pode afetar a qualidade do seu trabalho.
Dica cósmica: proteger sua energia também é produtividade.
Touro: Hoje pode surgir a tentação de gastar mais ou exagerar em prazeres imediatos. Um pouco de moderação agora ajuda a manter sua estabilidade no futuro.
Dica cósmica: equilíbrio hoje evita arrependimentos depois.
Gêmeos: A qualidade da conversa será mais importante do que responder rapidamente. Ouça com atenção e procure entender o que realmente está sendo dito.
Dica cósmica: escutar com calma fortalece qualquer relação.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Câncer: Reserve um momento de silêncio em casa para recuperar suas energias. Criar um limite saudável entre você e as responsabilidades do dia será essencial.
Dica cósmica: sua paz precisa de espaço para existir.
Leão: Em vez de falar sobre suas conquistas, deixe que seus resultados mostrem quem você é. Reconhecimento pode chegar quando você menos esperar.
Dica cósmica: humildade fortalece sua liderança.
Virgem: Fazer um acompanhamento cuidadoso de um projeto pode trazer elogios hoje. Sua atenção aos detalhes continua sendo seu grande diferencial.
Dica cósmica: dedicação consistente constrói reputação.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: Ao lidar com conflitos hoje, tente enxergar os dois lados da situação com equilíbrio. Sua capacidade de manter a neutralidade pode evitar novos problemas.
Dica cósmica: justiça começa pela escuta.
Escorpião: Nem todos precisam saber quais são seus próximos passos. Guardar alguns planos em silêncio pode proteger seus interesses.
Dica cósmica: estratégia também envolve discrição.
Sagitário: Um pouco de organização antes de sair de casa pode evitar estresse no caminho. Confirmar horários ou compromissos fará diferença.
Dica cósmica: planejamento transforma o dia.
Cor de cada signo para 2026
Capricórnio: Talvez seja hora de reconsiderar um compromisso antigo que já não faz mais sentido para você. Liberar espaço pode abrir novas possibilidades.
Dica cósmica: desapegar também é evolução.
Aquário: Trabalhar em conjunto hoje pode trazer soluções criativas que você não encontraria sozinho. Trocar ideias será essencial.
Dica cósmica: grandes ideias nascem da colaboração.
Peixes: Um momento de solitude pode ajudar a acalmar sua mente. Dedique algum tempo a algo que você realmente goste de fazer.
Dica cósmica: silêncio também é cura.