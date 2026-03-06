Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (6 de março): decisões estratégicas e oportunidades inesperadas movimentam os signos

O dia favorece avanços profissionais, melhorias financeiras e encontros que podem abrir caminhos importantes para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira, dia 6 de março, traz um clima de movimento e mudanças positivas para muitos signos. Algumas pessoas podem receber ajuda inesperada ou conquistar reconhecimento por esforços recentes. Questões financeiras também ganham destaque, com oportunidades de melhorar ganhos ou organizar investimentos. No campo pessoal, gestos de apoio e cooperação fortalecem vínculos. As cores e números da sorte ajudam a ampliar a confiança, atrair prosperidade e manter equilíbrio nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Uma ajuda inesperada pode facilitar um assunto importante. No trabalho, novas responsabilidades podem surgir e trazer crescimento profissional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Touro: Rever sua posição em uma questão profissional pode trazer bons resultados. Assuntos ligados a dinheiro pedem atenção para evitar prejuízos.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

Gêmeos: Um avanço importante pode acontecer na carreira. Apoio da família e boas notícias no campo acadêmico ou profissional elevam sua motivação.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 8

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: O trabalho tende a fluir com mais tranquilidade hoje. Momentos agradáveis com pessoas próximas ajudam a fortalecer laços familiares.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 6

Leão: Esforços consistentes podem atrair novos clientes ou oportunidades profissionais. Uma surpresa financeira positiva pode melhorar seu humor.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 5

Virgem: Seu desempenho chama atenção e pode render reconhecimento. Uma nova ideia ou projeto pode receber apoio inesperado.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Boa sintonia com colegas melhora o clima no trabalho. Um momento favorável financeiramente pode trazer oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Escorpião: Uma oportunidade ligada a algo que você gosta pode surgir. No entanto, atenção redobrada com questões financeiras e decisões importantes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Sagitário: Um assunto profissional que estava parado pode finalmente avançar. Organização financeira ajuda a evitar preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Sua eficiência no trabalho tende a ser reconhecida. Uma surpresa agradável em casa pode trazer alegria ao dia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Aquário: Aproximação com pessoas influentes pode abrir portas. Despesas extras pedem cautela, mas oportunidades futuras continuam promissoras.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 17

Peixes: O dia pode ser movimentado, com várias responsabilidades surgindo ao mesmo tempo. Mesmo assim, investimentos e projetos tendem a trazer bons resultados.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 18

