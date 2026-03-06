ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (6 de março): decisões estratégicas e oportunidades inesperadas movimentam os signos

O dia favorece avanços profissionais, melhorias financeiras e encontros que podem abrir caminhos importantes para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira, dia 6 de março, traz um clima de movimento e mudanças positivas para muitos signos. Algumas pessoas podem receber ajuda inesperada ou conquistar reconhecimento por esforços recentes. Questões financeiras também ganham destaque, com oportunidades de melhorar ganhos ou organizar investimentos. No campo pessoal, gestos de apoio e cooperação fortalecem vínculos. As cores e números da sorte ajudam a ampliar a confiança, atrair prosperidade e manter equilíbrio nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Uma ajuda inesperada pode facilitar um assunto importante. No trabalho, novas responsabilidades podem surgir e trazer crescimento profissional.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Touro: Rever sua posição em uma questão profissional pode trazer bons resultados. Assuntos ligados a dinheiro pedem atenção para evitar prejuízos.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

Gêmeos: Um avanço importante pode acontecer na carreira. Apoio da família e boas notícias no campo acadêmico ou profissional elevam sua motivação.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 8

Câncer: O trabalho tende a fluir com mais tranquilidade hoje. Momentos agradáveis com pessoas próximas ajudam a fortalecer laços familiares.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 6

Leão: Esforços consistentes podem atrair novos clientes ou oportunidades profissionais. Uma surpresa financeira positiva pode melhorar seu humor.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 5

Virgem: Seu desempenho chama atenção e pode render reconhecimento. Uma nova ideia ou projeto pode receber apoio inesperado.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

Libra: Boa sintonia com colegas melhora o clima no trabalho. Um momento favorável financeiramente pode trazer oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Escorpião: Uma oportunidade ligada a algo que você gosta pode surgir. No entanto, atenção redobrada com questões financeiras e decisões importantes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Sagitário: Um assunto profissional que estava parado pode finalmente avançar. Organização financeira ajuda a evitar preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Capricórnio: Sua eficiência no trabalho tende a ser reconhecida. Uma surpresa agradável em casa pode trazer alegria ao dia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Aquário: Aproximação com pessoas influentes pode abrir portas. Despesas extras pedem cautela, mas oportunidades futuras continuam promissoras.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 17

Peixes: O dia pode ser movimentado, com várias responsabilidades surgindo ao mesmo tempo. Mesmo assim, investimentos e projetos tendem a trazer bons resultados.

Cor da sorte: Roxo