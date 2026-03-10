Acesse sua conta
Quem é Ivanna Ortiz, mulher que disparou mais de 10 tiros contra casa de Rihanna

Suspeita tem histórico de violência, perdeu a guarda da filha e publicou vídeos perturbadores sobre a cantora antes do ataque

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 11:03

Ivanna Ortiz e Rihanna
Ivanna Ortiz e Rihanna Crédito: Reprodução

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos, é a mulher presa por disparar mais de 10 tiros contra a casa de Rihanna, em Los Angeles. A suspeita, que tem histórico de problemas com a polícia e já perdeu a guarda da filha na Justiça, passou a ser investigada por tentativa de homicídio após o ataque, que teria como alvo a artista. A cantora e os três filhos estavam na residência, avaliada em 14 milhões de dólares (cerca de R$ 72 milhões), no momento do episódio.

Antes do caso envolvendo Rihanna, Ortiz já havia enfrentado problemas legais. Em junho de 2023, ela foi presa em Orlando, na Flórida, acusada de agredir o ex-marido durante uma discussão em frente ao apartamento onde morava.

Segundo relatório policial, o homem havia ido ao local para deixar a filha do casal quando os dois começaram a discutir. De acordo com o depoimento dele, Ortiz tentou pegar seu celular e passou a agredi-lo com socos. O policial que atendeu a ocorrência registrou um arranhão no rosto da vítima e concluiu que ela havia sido a principal agressora.

A discussão ocorreu diante da filha dos dois, que ficou extremamente abalada. O relatório descreve que a menina chorava e chegou a hiperventilar enquanto dizia que não queria que ninguém fosse preso.

Documentos judiciais mostram que a situação evoluiu para uma disputa pela guarda da criança. Em abril de 2024, um juiz na Flórida concedeu ao pai a guarda física total da menina e proibiu Ortiz de ter qualquer contato com a filha, incluindo ligações, mensagens ou visitas.

Durante o processo, Ortiz admitiu que já havia sido internada involuntariamente sob o Baker Act, lei da Flórida que permite que pessoas sejam levadas para avaliação psiquiátrica por até 72 horas quando representam risco para si mesmas ou para outras pessoas. Ela afirmou que a internação ocorreu após acusações falsas, mas o juiz considerou alguns depoimentos apresentados no caso como preocupantes em relação à sua saúde mental.

Ameaças nas redes sociais

Nas semanas que antecederam o episódio envolvendo Rihanna, Ortiz também publicou mensagens e vídeos perturbadores nas redes sociais direcionados à cantora.

Em uma postagem feita menos de duas semanas antes do ataque, ela escreveu: "@badgirlriri VVocê está aí? Porque eu estava esperando sua testa enorme cheia de AIDS falar algo comigo diretamente em vez de ficar se escondendo e agindo como se estivesse falando comigo em lugares onde eu não estou".

Em outro post, publicado em dezembro de 2025, ela também mencionou Kim Kardashian e escreveu: "Eles acabaram."

Vídeos publicados por Ortiz também passaram a circular nas redes sociais. Em um deles, gravado em janeiro, ela aparece segurando um caderno religioso enquanto faz acusações confusas contra Rihanna e afirma que, quando a cantora morrer, Deus a levará para o seu "futuro".

O ataque

Ortiz foi presa acusada de disparar cerca de dez tiros contra a casa de Rihanna em Los Angeles no último domingo (8). Segundo a polícia, ela teria usado um rifle do tipo AR-15 e efetuado os disparos de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua da propriedade.

Imagens exibidas por emissoras locais mostram vários buracos de bala no portão da mansão. Em um áudio da central de emergência divulgado pela imprensa, um operador relata: "Disparos acabaram de acontecer. Dez tiros foram feitos de um veículo".

A suspeita fugiu logo após os disparos, mas foi localizada pouco tempo depois pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Uma arma foi apreendida e Ortiz foi levada sob custódia sem resistência.

Ninguém ficou ferido no ataque. Fontes ouvidas pela imprensa americana afirmam que Rihanna estava em casa com os três filhos no momento dos tiros, enquanto A$AP Rocky não estaria na residência.

Ortiz foi presa sob suspeita de tentativa de homicídio e permanece detida com fiança fixada em mais de US$ 10 milhões. As autoridades ainda investigam o que teria motivado o ataque contra a cantora.

