Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Voltaram? Karoline Lima é flagrada em clima de romance com o ex em restaurante; veja

Influenciadora surgiu em encontro ao lado do ex-namorado, reforçando rumores de reconciliação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:25

Karoline Lima
Karoline Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Karoline Lima foi vista em clima de romance durante um jantar com o ex-namorado, Léo Pereira, na noite da última segunda-feira (10). O flagra entre a influenciadora e o jogador de futebol reforçam os rumores de uma nova reconciliação. Eles já teriam curtido recentemente o show de Bad Bunny no Brasil juntinhos.

Imagens publicadas pelo perfil Daily do Garotinho mostram Karol e Léo após deixarem um restaurante de comida japonesa no Rio de Janeiro. A loira aparece andando agarradinha com o zagueiro do Flamengo, demonstrando bastante intimidade.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira foram flagrados em clima de romance e reforçaram rumores de reconciliação por Reprodução
Karoline Lima e Léo Pereira foram flagrados em clima de romance e reforçaram rumores de reconciliação por Reprodução
Karoline Lima confirmou bate e volta para SP e 'disfarce' para ver Bad Bunny em meio a rumores de reconciliação com Léo Pereira por Reprodução
Léo Pereira e Karoline Lima por Reprodução
Léo Pereira e Karoline Lima por Reprodução
Léo Pereira e Karoline Lima por Reprodução
Léo Pereira e Karoline Lima por Reprodução
Léo Pereira e Karoline Lima por Reprodução
Léo Pereira e Karoline Lima por Reprodução
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 22
Karoline Lima e Léo Pereira foram flagrados em clima de romance e reforçaram rumores de reconciliação por Reprodução

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou que estava sem energia em casa e precisou se arrumar no escuro. Ela combinou um vestido preto com um blazer, e brincou: "Quem vê nem imagina que se arrumou no escuro". Karol também compartilhou imagens no restaurante de comida japonesa, sem revelar sua companhia para a noite.

O namoro de Karoline e Léo começou em 2023, mas o romance só foi oficializado em fevereiro de 2024. No segundo semestre do mesmo ano, os dois passaram a dividir o mesmo teto, em uma luxuosa mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles moraram juntos até setembro de 2025, quando terminaram pela primeira vez.

Dois meses depois, anunciaram que haviam reatado, com uma postagem nas redes sociais recheada de fotos românticas e declarações de amor. Mas, em janeiro de 2026, Karoline revelou o término do namoro.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira se declarou para Karoline Lima em festa e deu beijão na ex por Reprodução
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

Os rumores de uma nova reconciliação iniciaram no mês seguinte, quando a influenciadora viajou para São Paulo para acompanhar o show de Bad Bunny. O Daily do Garotinho noticiou que ela tinha sido vista com o jogador no evento e, de acordo com o perfil, o casal estaria usando bandana e capuz e negando fotos com quem pedia registros ao lado deles.

Pouco depois, Karol confirmou que fez o bate e volta para a capital paulista para ver o show. Ela mostrou que foi ao evento "disfarçada", usando um casaco de moletom estampado, boné e óculos escuros.

Karoline Lima ficou conhecida após namorar por cerca de um ano o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, com quem teve uma filha, Cecília, de três anos e meio. O relacionamento chama a atenção pois Éder hoje ser casado com Tainá Militão, que é ex-mulher de Léo Pereira e mãe dos filhos dele, Helena e Matteo.

Leia mais

Imagem - Franciny Ehlke faz tour por suíte só para maquiagens: 'Sou obcecada por make'

Franciny Ehlke faz tour por suíte só para maquiagens: 'Sou obcecada por make'

Imagem - Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse

Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse

Imagem - BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco ao vivo no Sincerão, quase trocam agressões e precisam ser separadas; vídeo

BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco ao vivo no Sincerão, quase trocam agressões e precisam ser separadas; vídeo

Tags:

Flamengo Famosos Karoline Lima E léo Pereira léo Pereira Karoline Lima Karoline

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de março): como os signos podem lidar com pressões financeiras e desafios inesperados

Cor e número da sorte de hoje (10 de março): como os signos podem lidar com pressões financeiras e desafios inesperados
Imagem - Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi

Como é o restaurante de Leo Young, campeão do MasterChef? Veja preços e pratos do TATÁ Sushi
Imagem - Confissão do roubo, expulsão de Lucélia e depoimento na delegacia agitam Três Graças nesta terça (10)

Confissão do roubo, expulsão de Lucélia e depoimento na delegacia agitam Três Graças nesta terça (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’
01

Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’

Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)
02

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)

Imagem - O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes
03

O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes