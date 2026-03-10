BATEU A SAUDADE?

Voltaram? Karoline Lima é flagrada em clima de romance com o ex em restaurante; veja

Influenciadora surgiu em encontro ao lado do ex-namorado, reforçando rumores de reconciliação

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 08:25

Karoline Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Karoline Lima foi vista em clima de romance durante um jantar com o ex-namorado, Léo Pereira, na noite da última segunda-feira (10). O flagra entre a influenciadora e o jogador de futebol reforçam os rumores de uma nova reconciliação. Eles já teriam curtido recentemente o show de Bad Bunny no Brasil juntinhos.

Imagens publicadas pelo perfil Daily do Garotinho mostram Karol e Léo após deixarem um restaurante de comida japonesa no Rio de Janeiro. A loira aparece andando agarradinha com o zagueiro do Flamengo, demonstrando bastante intimidade.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou que estava sem energia em casa e precisou se arrumar no escuro. Ela combinou um vestido preto com um blazer, e brincou: "Quem vê nem imagina que se arrumou no escuro". Karol também compartilhou imagens no restaurante de comida japonesa, sem revelar sua companhia para a noite.

O namoro de Karoline e Léo começou em 2023, mas o romance só foi oficializado em fevereiro de 2024. No segundo semestre do mesmo ano, os dois passaram a dividir o mesmo teto, em uma luxuosa mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles moraram juntos até setembro de 2025, quando terminaram pela primeira vez.

Dois meses depois, anunciaram que haviam reatado, com uma postagem nas redes sociais recheada de fotos românticas e declarações de amor. Mas, em janeiro de 2026, Karoline revelou o término do namoro.

Os rumores de uma nova reconciliação iniciaram no mês seguinte, quando a influenciadora viajou para São Paulo para acompanhar o show de Bad Bunny. O Daily do Garotinho noticiou que ela tinha sido vista com o jogador no evento e, de acordo com o perfil, o casal estaria usando bandana e capuz e negando fotos com quem pedia registros ao lado deles.

Pouco depois, Karol confirmou que fez o bate e volta para a capital paulista para ver o show. Ela mostrou que foi ao evento "disfarçada", usando um casaco de moletom estampado, boné e óculos escuros.