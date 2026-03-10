Acesse sua conta
VÍDEO: Milena passa mal, vomita na casa e corre atrás de colegas com balde no BBB 26

Milena passou mal após consumir álcool na tarde desta terça-feira (10)

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:59

Quando estavam reunidos na sala principal, os brothers foram surpreendidos após Milena passar mal. A recreadora infantil, que não é acostumada a ingerir álcool, exagerou durante ação de uma marca no reality show, e acabou passando mal durante a tarde desta terça-feira (10). horas antes da formação do paredão. Milena chegou a vomitar na sala do BBB 26.

A cena foi presenciada tanto por aliados quanto por rivais de tia Milena. "É a desgraça da pinga", brincou Samira Sagr. "Segundo PT [gíria para 'perda total'] no Big Brother", disse a recreadora infantil, enquanto segurava um balde e ainda tentava se recuperar.

"Eita, desgraça! Isso é a emoção de ter R$ 5 milhões na conta, mulher! Não é pouca coisa não!", brincou Chaiany Andrade, que enfrenta Milena e Babu Santana no paredão desta terça.

Após a situação, Milena foi ao banheiro e vomitou mais uma vez. Em seguida, a participante do reality correu atrás de colegas com um balde, brincando. Na ocasião, Ana Paula, Breno, Gabriela e Shaiany correram, enquanto Milena ria. Veja vídeo:

