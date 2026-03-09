Sincerão do BBB 26 tem ‘Pódio dos Medrosos’, troca de acusações e clima tenso na casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 23:55
O Sincerão desta segunda-feira (9) no BBB 26 elevou o clima de tensão na casa com uma dinâmica inédita chamada “Pódio dos Medrosos”. Durante a atividade, os participantes precisaram escolher os três colegas que consideram mais medrosos no jogo, distribuindo medalhas de covarde, frouxo ou arregão.
A dinâmica foi explicada por Tadeu Schmidt, que orientou cada brother e sister a montar um ranking com os três participantes que, na visão deles, demonstram mais medo dentro do reality.
“Quem for chamado vai escolher as três pessoas mais medrosas da casa. Depois de montar o pódio, você vai entregar uma medalha para cada um”, explicou o apresentador.
Entre os momentos que mais repercutiram, Babu Santana colocou Jordana em primeiro lugar no seu ranking de participantes mais medrosos, classificando a sister como “arregona”. Na sequência, ele apontou Samira como “frouxa” e Gabriela como “covarde”.
Na justificativa, Babu afirmou que algumas atitudes das sisters demonstram falta de posicionamento dentro do jogo.
Chaiany também citou Jordana em seu pódio, colocando a sister em primeiro lugar e classificando-a como frouxa. Na sequência, a participante indicou Alberto Cowboy como covarde e Jonas Sulzbach novamente como frouxo.
Já Milena colocou Jonas Sulzbach em primeiro lugar como covarde, seguida de Cowboy, apontado como arregão, e Solange Couto, considerada frouxa.
8º Paredão do BBB 26
Durante a justificativa, Milena acusou Cowboy de manipular o jogo nos bastidores.
“Ele nunca chega para ninguém de frente e debate. Sempre tenta usar um ou outro para fazer as vontades dele”, disparou.
Quando chegou sua vez, Alberto Cowboy distribuiu três medalhas de covarde para Ana Paula Renault, Juliano Floss e Breno, afirmando que os três teriam tomado decisões contraditórias ao longo da semana.
Jonas Sulzbach, por sua vez, colocou Milena no topo do pódio, classificando-a como covarde, e também criticou Samira e Juliano Floss durante a dinâmica.
O clima ficou ainda mais pesado quando outros participantes também montaram seus pódios e passaram a justificar as escolhas com críticas diretas ao comportamento dos rivais dentro da casa.
Entre os nomes mais citados durante a dinâmica estiveram Jordana, Cowboy, Samira, Milena, Jonas Sulzbach e Babu, mostrando que as alianças seguem cada vez mais fragilizadas.
A dinâmica terminou com uma sequência de trocas de acusações, embates e justificativas, reforçando o clima de rivalidade que domina o jogo nesta reta do BBB 26.