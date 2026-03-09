Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sincerão do BBB 26 tem ‘Pódio dos Medrosos’, troca de acusações e clima tenso na casa

Dinâmica comandada por Tadeu Schmidt fez participantes apontarem quem consideram covarde, frouxo ou arregão no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 23:55

Sincerão  tem ‘Pódio dos Medrosos’ e provoca troca de acusações entre participantes Crédito: Reprodução

O Sincerão desta segunda-feira (9) no BBB 26 elevou o clima de tensão na casa com uma dinâmica inédita chamada “Pódio dos Medrosos”. Durante a atividade, os participantes precisaram escolher os três colegas que consideram mais medrosos no jogo, distribuindo medalhas de covarde, frouxo ou arregão.

A dinâmica foi explicada por Tadeu Schmidt, que orientou cada brother e sister a montar um ranking com os três participantes que, na visão deles, demonstram mais medo dentro do reality.

“Quem for chamado vai escolher as três pessoas mais medrosas da casa. Depois de montar o pódio, você vai entregar uma medalha para cada um”, explicou o apresentador.

Entre os momentos que mais repercutiram, Babu Santana colocou Jordana em primeiro lugar no seu ranking de participantes mais medrosos, classificando a sister como “arregona”. Na sequência, ele apontou Samira como “frouxa” e Gabriela como “covarde”.

Na justificativa, Babu afirmou que algumas atitudes das sisters demonstram falta de posicionamento dentro do jogo.

Chaiany também citou Jordana em seu pódio, colocando a sister em primeiro lugar e classificando-a como frouxa. Na sequência, a participante indicou Alberto Cowboy como covarde e Jonas Sulzbach novamente como frouxo.

Já Milena colocou Jonas Sulzbach em primeiro lugar como covarde, seguida de Cowboy, apontado como arregão, e Solange Couto, considerada frouxa.

8º Paredão do BBB 26

Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação
Chaiany: Puxada no contragolpe por Jordana por Manoella Mello/TV Globo
Milena: Indicação direta dos Líderes Alberto Cowboy e Jonas por Manoella Mello/TV Globo
Babu, Chaiany e Milena estão no oitavo Paredão do BBB 26 por Divulgação
1 de 4
Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação

Durante a justificativa, Milena acusou Cowboy de manipular o jogo nos bastidores.

“Ele nunca chega para ninguém de frente e debate. Sempre tenta usar um ou outro para fazer as vontades dele”, disparou.

Quando chegou sua vez, Alberto Cowboy distribuiu três medalhas de covarde para Ana Paula Renault, Juliano Floss e Breno, afirmando que os três teriam tomado decisões contraditórias ao longo da semana.

Jonas Sulzbach, por sua vez, colocou Milena no topo do pódio, classificando-a como covarde, e também criticou Samira e Juliano Floss durante a dinâmica.

O clima ficou ainda mais pesado quando outros participantes também montaram seus pódios e passaram a justificar as escolhas com críticas diretas ao comportamento dos rivais dentro da casa.

Entre os nomes mais citados durante a dinâmica estiveram Jordana, Cowboy, Samira, Milena, Jonas Sulzbach e Babu, mostrando que as alianças seguem cada vez mais fragilizadas.

A dinâmica terminou com uma sequência de trocas de acusações, embates e justificativas, reforçando o clima de rivalidade que domina o jogo nesta reta do BBB 26.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

Imagem - Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Imagem - Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Mais recentes

Imagem - Hoje (10 de março) é Dia do Sogro! Veja 100 mensagens de WhatsApp para enviar e demonstrar carinho, respeito e gratidão

Hoje (10 de março) é Dia do Sogro! Veja 100 mensagens de WhatsApp para enviar e demonstrar carinho, respeito e gratidão
Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta segunda (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta segunda (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
Imagem - BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
03

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades
04

Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades