Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Ex-participante de A Fazenda se emocionou ao revelar que a cantora comentou em seu novo repertório e passou a segui-la no Instagram

Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:56

Tays Reis se emociona após elogio e gesto de Claudia Leitte nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Tays Reis emocionou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um momento especial envolvendo Claudia Leitte. A ex-participante de A Fazenda apareceu chorando em vídeo após receber um gesto da artista, que elogiou seu trabalho e começou a segui-la no Instagram.

Segundo Tays, a reação aconteceu depois que ela lançou um novo repertório promocional de arrocha. Pouco tempo após a divulgação do projeto, Claudia Leitte comentou sobre o trabalho e demonstrou apoio à cantora, atitude que surpreendeu a artista.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tays contou que ficou profundamente emocionada com o reconhecimento vindo de uma cantora que admira. “Para muitas pessoas isso aqui pode não significar nada, mas para mim… eu acabei de lançar um repertório novo e a gente fica esperando um reconhecimento, a humildade de outro artista de chegar e te reconhecer”, disse.

A cantora também revelou que Claudia Leitte passou a segui-la nas redes sociais, gesto que ela considerou um sinal importante de apoio dentro da indústria musical.

Na legenda da publicação, Tays fez questão de agradecer publicamente a artista e destacou a importância da atitude. “Resumindo… ontem lancei meu repertório promocional de arrocha e uma das maiores artistas do Brasil deixou um comentário enaltecendo meu trabalho! Isso me trouxe ainda mais certeza do quão grande podemos ser quando não desistimos e sabemos esperar a nossa hora, sem passar por cima de ninguém”, escreveu.