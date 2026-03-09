Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Ex-participante de A Fazenda se emocionou ao revelar que a cantora comentou em seu novo repertório e passou a segui-la no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 22:56

Tays Reis se emociona após elogio e gesto de Claudia Leitte nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Tays Reis emocionou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um momento especial envolvendo Claudia Leitte. A ex-participante de A Fazenda apareceu chorando em vídeo após receber um gesto da artista, que elogiou seu trabalho e começou a segui-la no Instagram.

Segundo Tays, a reação aconteceu depois que ela lançou um novo repertório promocional de arrocha. Pouco tempo após a divulgação do projeto, Claudia Leitte comentou sobre o trabalho e demonstrou apoio à cantora, atitude que surpreendeu a artista.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tays contou que ficou profundamente emocionada com o reconhecimento vindo de uma cantora que admira. “Para muitas pessoas isso aqui pode não significar nada, mas para mim… eu acabei de lançar um repertório novo e a gente fica esperando um reconhecimento, a humildade de outro artista de chegar e te reconhecer”, disse.

Tays Reis, Biel e Pietra

Tays Reis e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis desabafa após filha ser diagnosticada com síndrome mão-pé-boca por Reprodução/Redes Sociais
Biel e Tays Reis por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis e Biel por Reprodução/Redes Sociais
Biel, Tays Reis e a Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis, Biel e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis, Biel e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Biel, Tays Reis e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis, Biel e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis, Biel e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis, Biel e Pietra por Reprodução/Redes Sociais
Tays Reis, Biel e Pietra por Reprodução
1 de 13
Tays Reis e Pietra por Reprodução/Redes Sociais

A cantora também revelou que Claudia Leitte passou a segui-la nas redes sociais, gesto que ela considerou um sinal importante de apoio dentro da indústria musical.

Na legenda da publicação, Tays fez questão de agradecer publicamente a artista e destacou a importância da atitude. “Resumindo… ontem lancei meu repertório promocional de arrocha e uma das maiores artistas do Brasil deixou um comentário enaltecendo meu trabalho! Isso me trouxe ainda mais certeza do quão grande podemos ser quando não desistimos e sabemos esperar a nossa hora, sem passar por cima de ninguém”, escreveu.

Tays também elogiou a postura da cantora baiana. “Nem todos têm a humildade que ela teve e isso a torna ainda maior! @claudialeitte… sem palavras pra isso!”, completou.

Leia mais

Imagem - Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Lívia Andrade revela diagnóstico de neuralgia do trigêmeo após sentir dor intensa no rosto: 'Dói tudo'

Imagem - Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Imagem - Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá convidados famosos

Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá convidados famosos

Tags:

Tays Reis Claudia Leitte

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo
Imagem - Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito

Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito
Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
03

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades
04

Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades