Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Ator vive primeiro grande antagonista da carreira na nova novela  e marcou presença em evento de lançamento no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:51

Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato Crédito: Lusca

Nicolas Prattes celebrou um novo momento na carreira durante a festa de lançamento de Nobreza do Amor, nova novela das seis da TV Globo. O evento reuniu elenco e convidados na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e marcou a contagem regressiva para a estreia da trama. O ator chegou acompanhado da esposa, Sabrina Sato, que prestigiou a nova fase profissional do marido.

Na novela, Nicolas interpreta Mirinho, personagem que marca uma virada em sua trajetória na televisão. Conhecido por papéis mais heroicos, o ator assume agora seu primeiro grande vilão em novelas, um antagonista descrito como complexo e cheio de camadas.

Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca
1 de 33
Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato por Lusca

A festa reuniu grande parte do elenco da produção e contou com a presença de nomes como Lázaro Ramos, Duda Santos, Theresa Fonseca, Cássio Gabus Mendes, Danton Mello, Fabiana Karla, Rodrigo Simas e Ronald Sotto, que integram os principais núcleos da história.

Com estreia prevista para 16 de março, Nobreza do Amor promete combinar romance, disputas familiares e elementos históricos ao acompanhar personagens que transitam entre diferentes culturas e conflitos de poder.

Para Nicolas Prattes, o papel representa um momento importante na carreira, já que o ator passa a explorar um perfil de personagem diferente do que vinha interpretando na televisão. A expectativa é que Mirinho cause impacto logo nos primeiros capítulos, com atitudes que devem movimentar a trama.

Leia mais

Imagem - Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá convidados famosos

Cariúcha assume o Superpop na RedeTV! e estreia terá convidados famosos

Imagem - Leonardo é acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano e vídeo gera polêmica

Leonardo é acusado de dar bebida alcoólica ao neto de 1 ano e vídeo gera polêmica

Imagem - Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão

Tags:

Nicolas Prattes Sabrina Sato A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo

BBB 26: Jordana revela suposto plano de rivais e Cowboy arma nova estratégia no jogo
Imagem - Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’
Imagem - Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito

Universo envia alívio e renovação hoje (9 de março) para 4 signos começarem a semana com o pé direito

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
03

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades
04

Vazamento de esgoto e mofo: MP aciona Justiça contra hospital de Salvador por irregularidades