Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Heider Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 21:51
Nicolas Prattes celebrou um novo momento na carreira durante a festa de lançamento de Nobreza do Amor, nova novela das seis da TV Globo. O evento reuniu elenco e convidados na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e marcou a contagem regressiva para a estreia da trama. O ator chegou acompanhado da esposa, Sabrina Sato, que prestigiou a nova fase profissional do marido.
Na novela, Nicolas interpreta Mirinho, personagem que marca uma virada em sua trajetória na televisão. Conhecido por papéis mais heroicos, o ator assume agora seu primeiro grande vilão em novelas, um antagonista descrito como complexo e cheio de camadas.
A festa reuniu grande parte do elenco da produção e contou com a presença de nomes como Lázaro Ramos, Duda Santos, Theresa Fonseca, Cássio Gabus Mendes, Danton Mello, Fabiana Karla, Rodrigo Simas e Ronald Sotto, que integram os principais núcleos da história.
Com estreia prevista para 16 de março, Nobreza do Amor promete combinar romance, disputas familiares e elementos históricos ao acompanhar personagens que transitam entre diferentes culturas e conflitos de poder.
Para Nicolas Prattes, o papel representa um momento importante na carreira, já que o ator passa a explorar um perfil de personagem diferente do que vinha interpretando na televisão. A expectativa é que Mirinho cause impacto logo nos primeiros capítulos, com atitudes que devem movimentar a trama.