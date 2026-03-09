FAMOSOS

Nicolas Prattes celebra primeiro vilão em ‘Nobreza do Amor’ e surge com Sabrina Sato em festa da novela

Ator vive primeiro grande antagonista da carreira na nova novela e marcou presença em evento de lançamento no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:51

Nicolas Prattes celebra estreia como vilão em Nobreza do Amor ao lado de Sabrina Sato Crédito: Lusca

Nicolas Prattes celebrou um novo momento na carreira durante a festa de lançamento de Nobreza do Amor, nova novela das seis da TV Globo. O evento reuniu elenco e convidados na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e marcou a contagem regressiva para a estreia da trama. O ator chegou acompanhado da esposa, Sabrina Sato, que prestigiou a nova fase profissional do marido.

Na novela, Nicolas interpreta Mirinho, personagem que marca uma virada em sua trajetória na televisão. Conhecido por papéis mais heroicos, o ator assume agora seu primeiro grande vilão em novelas, um antagonista descrito como complexo e cheio de camadas.

A festa reuniu grande parte do elenco da produção e contou com a presença de nomes como Lázaro Ramos, Duda Santos, Theresa Fonseca, Cássio Gabus Mendes, Danton Mello, Fabiana Karla, Rodrigo Simas e Ronald Sotto, que integram os principais núcleos da história.

Com estreia prevista para 16 de março, Nobreza do Amor promete combinar romance, disputas familiares e elementos históricos ao acompanhar personagens que transitam entre diferentes culturas e conflitos de poder.