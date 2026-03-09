REALITY SHOW

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão

Parcial da enquete do CORREIO mostra disputa acirrada entre Milena e Babu no 8º Paredão do BBB 26

Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:12

Babu, Chaiany e Milena se enfrentam no 8º Paredão do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

A votação do 8º Paredão do BBB 26 segue movimentando os fãs do reality show. De acordo com a parcial da enquete do CORREIO, atualizada nesta segunda-feira (9), Milena aparece na liderança para deixar o programa, enquanto Babu também concentra uma alta porcentagem de votos. Já Chaiany surge com rejeição mínima entre os participantes na berlinda.

Na enquete, Milena soma 52,52% dos votos, o equivalente a 15.833 participações. Logo atrás aparece Babu, com 45,64% (13.759 votos). A terceira emparedada, Chaiany, registra apenas 1,84% (557 votos), indicando que a disputa pela eliminação deve ficar concentrada entre os dois primeiros colocados.

O resultado parcial aponta para um cenário de forte disputa entre Milena e Babu, com diferença relativamente pequena entre os dois participantes. Vale lembrar que as enquetes servem apenas como termômetro da opinião do público, já que o resultado oficial depende da votação no site do reality.

Como foi formado o Paredão do BBB 26

O 8º Paredão do BBB 26 foi formado na noite de domingo (8) e reúne Babu Santana, Chaiany e Milena na disputa pela permanência na casa. A eliminação acontece ao vivo na próxima terça-feira (10).

8º Paredão do BBB 26 1 de 4

A berlinda começou a ser definida quando Babu Santana já ficou automaticamente emparedado após uma dinâmica envolvendo o Anjo e o Monstro da semana. Em seguida, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach indicaram Milena diretamente ao Paredão.