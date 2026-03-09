Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão

Parcial da enquete do CORREIO mostra disputa acirrada entre Milena e Babu no 8º Paredão do BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:12

Babu, Chaiany e Milena se enfrentam no 8º Paredão do BBB 26
Babu, Chaiany e Milena se enfrentam no 8º Paredão do BBB 26 Crédito: Divulgação/TV Globo

A votação do 8º Paredão do BBB 26 segue movimentando os fãs do reality show. De acordo com a parcial da enquete do CORREIO, atualizada nesta segunda-feira (9), Milena aparece na liderança para deixar o programa, enquanto Babu também concentra uma alta porcentagem de votos. Já Chaiany surge com rejeição mínima entre os participantes na berlinda.

Na enquete, Milena soma 52,52% dos votos, o equivalente a 15.833 participações. Logo atrás aparece Babu, com 45,64% (13.759 votos). A terceira emparedada, Chaiany, registra apenas 1,84% (557 votos), indicando que a disputa pela eliminação deve ficar concentrada entre os dois primeiros colocados.

O resultado parcial aponta para um cenário de forte disputa entre Milena e Babu, com diferença relativamente pequena entre os dois participantes. Vale lembrar que as enquetes servem apenas como termômetro da opinião do público, já que o resultado oficial depende da votação no site do reality.

Como foi formado o Paredão do BBB 26

O 8º Paredão do BBB 26 foi formado na noite de domingo (8) e reúne Babu Santana, Chaiany e Milena na disputa pela permanência na casa. A eliminação acontece ao vivo na próxima terça-feira (10).

8º Paredão do BBB 26

Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação
Chaiany: Puxada no contragolpe por Jordana por Manoella Mello/TV Globo
Milena: Indicação direta dos Líderes Alberto Cowboy e Jonas por Manoella Mello/TV Globo
Babu, Chaiany e Milena estão no oitavo Paredão do BBB 26 por Divulgação
1 de 4
Babu: Indicado pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas) por Divulgação

A berlinda começou a ser definida quando Babu Santana já ficou automaticamente emparedado após uma dinâmica envolvendo o Anjo e o Monstro da semana. Em seguida, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach indicaram Milena diretamente ao Paredão.

Na votação da casa, Jordana foi a participante mais votada, mas teve direito ao contragolpe, puxando Chaiany para a disputa. Na sequência, os três participaram da Prova Bate e Volta, que acabou sendo vencida por Jordana, que se livrou da berlinda. Com isso, o paredão foi oficialmente formado por Babu, Milena e Chaiany.

Leia mais

Imagem - Apoline anuncia fim do casamento após descobrir nova traição e desabafa nas redes

Apoline anuncia fim do casamento após descobrir nova traição e desabafa nas redes

Imagem - Quem é Pauline Tantot, francesa criadora de conteúdo adulto que ganhou curtida polêmica de Neymar

Quem é Pauline Tantot, francesa criadora de conteúdo adulto que ganhou curtida polêmica de Neymar

Imagem - BBB 26 muda de horário por causa do Oscar e será exibido duas vezes neste domingo (15)

BBB 26 muda de horário por causa do Oscar e será exibido duas vezes neste domingo (15)

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)
Imagem - Somos todos X-Men: Ciclope com visão no topo da cabeça deu origem aos olhos nos seres humanos, diz estudo

Somos todos X-Men: Ciclope com visão no topo da cabeça deu origem aos olhos nos seres humanos, diz estudo
Imagem - Ex-BBB Flay desabafa após ônibus de sua equipe matar motociclista em acidente: 'Difícil e doloroso'

Ex-BBB Flay desabafa após ônibus de sua equipe matar motociclista em acidente: 'Difícil e doloroso'

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?
03

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - 'Um pedaço da minha história': clientes lamentam fechamento de tradicional restaurante na Pituba
04

'Um pedaço da minha história': clientes lamentam fechamento de tradicional restaurante na Pituba