Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 20:12
A votação do 8º Paredão do BBB 26 segue movimentando os fãs do reality show. De acordo com a parcial da enquete do CORREIO, atualizada nesta segunda-feira (9), Milena aparece na liderança para deixar o programa, enquanto Babu também concentra uma alta porcentagem de votos. Já Chaiany surge com rejeição mínima entre os participantes na berlinda.
Na enquete, Milena soma 52,52% dos votos, o equivalente a 15.833 participações. Logo atrás aparece Babu, com 45,64% (13.759 votos). A terceira emparedada, Chaiany, registra apenas 1,84% (557 votos), indicando que a disputa pela eliminação deve ficar concentrada entre os dois primeiros colocados.
O resultado parcial aponta para um cenário de forte disputa entre Milena e Babu, com diferença relativamente pequena entre os dois participantes. Vale lembrar que as enquetes servem apenas como termômetro da opinião do público, já que o resultado oficial depende da votação no site do reality.
O 8º Paredão do BBB 26 foi formado na noite de domingo (8) e reúne Babu Santana, Chaiany e Milena na disputa pela permanência na casa. A eliminação acontece ao vivo na próxima terça-feira (10).
8º Paredão do BBB 26
A berlinda começou a ser definida quando Babu Santana já ficou automaticamente emparedado após uma dinâmica envolvendo o Anjo e o Monstro da semana. Em seguida, os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach indicaram Milena diretamente ao Paredão.
Na votação da casa, Jordana foi a participante mais votada, mas teve direito ao contragolpe, puxando Chaiany para a disputa. Na sequência, os três participaram da Prova Bate e Volta, que acabou sendo vencida por Jordana, que se livrou da berlinda. Com isso, o paredão foi oficialmente formado por Babu, Milena e Chaiany.