SEGURANÇA NA VIAGEM

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

A ferramenta, que já estava sendo testada em sete cidades, começa a funcionar de forma gradativa em 13 capitais brasileiras, incuindo Salvador

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:28

Uber Crédito: Shutterstock

A Uber anuncia a expansão da funcionalidade Uber Mulher, que vai permitir que as usuárias brasileiras possam solicitar viagens com motoristas mulheres. Nos próximos dias, a ferramenta, que já estava sendo testada em sete cidades, começa a funcionar de forma gradativa em 13 capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá.

O recurso possui três formatos possíveis para motoristas parceiras e usuárias:

Reserve Uber Mulher: As usuárias poderão selecionar a opção Uber Mulher ao agendarem viagens pelo Uber Reserve, que permite programar viagens com a antecedência mínima de 30 minutos.

Preferência das Mulheres: As usuárias poderão ativar a preferência por uma motorista mulher nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem. Com esta opção ativa, o aplicativo priorizará uma motorista mulher na solicitação das viagens de Uber X, mas não garante que essa viagem será necessariamente feita por uma motorista mulher. Como isso depende da quantidade de motoristas parceiras na região, se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo irá redirecionar o pedido de viagem para o motorista mais próximo de forma automática.

Uber Mulher: As usuárias verão a opção “Uber Mulher” entre os produtos disponíveis para solicitar uma viagem de forma imediata na tela inicial. Esse recurso ficará disponível apenas durante o dia e ao selecionar essa opção, o app tentará parear a viagem com uma motorista mulher. Se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo perguntará à usuária se ela deseja continuar aguardando ou se prefere redirecionar a viagem para o motorista mais próximo.

As opções também estarão disponíveis para usuários do Uber conta teens, a modalidade voltada para adolescentes de 12 a 17 anos, que permite acompanhamento em tempo real pelos responsáveis e também inclui recursos de segurança automaticamente ativos. Diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna explica que essa foi a forma que encontraram para endereçar essa grande demanda das usuárias brasileiras e ao mesmo tempo manter a boa experiência de motoristas e passageiras com o aplicativo da Uber.