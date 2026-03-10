PROBLEMAS NO PARAÍSO

Influenciador denuncia novo caso de ataque de turistas israelenses em Itacaré

Esse é o terceiro caso registrado no litoral baiano em 15 dias

Nauan Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:03

Casos vem ganhando relatos na mídia desde o começo desse ano Crédito: Redes Sociais

Os casos de conflitos entre nativos e turistas vêm crescendo no litoral baiano. Em pontos como Itacaré e Morro de São Paulo, as polêmicas envolvendo turistas israelenses têm tomado as redes sociais . O influenciador e morador de Itacaré, Cirilo, conhecido como Cirilonamidia, relatou que foi vítima de ataques verbais por parte de duas turistas Israelenses num bar conhecido da região, na última terça (3).

Em vídeo publicado em sua rede social, o influenciador contou detalhadamente o caso. “Sentamos na ponta de uma mesa, ao lado estavam duas israelenses, elas vieram com tudo [gritando]: 'no no no', quando perguntamos o motivo, elas nos ameaçaram e fizeram um funcionario nos tirar da mesa". O jovem, que soma 12,5 mil seguidores, informou que nunca tinha visto a prática de reserva de mesas naquele bar e questionou a decisão do estabelecimento. “Eu me senti desvalorizado, como se o dinheiro deles [israelenses] fosse mais importante”, acrescentou. Entramos em contato com a Prefeitura de Cairu sobre o caso, mas não obtivemos resposta, o espaço segue aberto.

Além deste episódio, no último sábado (7), uma ambulante teria sido agredida após entrar em conflito com um grupo de turistas israelenses. Segundo a Polícia Civil, um grupo de turistas israelenses estava agredindo uma desconhecida. Quando ela [a ambulante] passou a filmar a cena, o grupo partiu em sua direção, dando início às agressões físicas. Um dos agressores tomou o celular da vítima e atirou contra o rosto dela, além de imitar gestos de macaco. Ela foi socorrida e precisou levar pontos no rosto. Ainda de acordo com o órgão, as investigações ainda tentam identificar e responsabilizar os autores do crime.

Os casos se somam a uma série de acusações e reclamações feitas sobre as condutas de turistas em diversos pontos turísticos da Bahia. Em fevereiro deste ano, uma jovem que passava férias em Morro de São Paulo, distrito de Cairu, denunciou dois homens que estavam com um grupo de turistas israelenses e que teriam furtado sua bandeira da Palestina.

Em nota, a Prefeitura de Cairu informou que "trecho da nota".

A prefeitura também foi questionada sobre denúncias de perturbação e vandalismo por parte dos turistas. Ainda em nota, a gestão municipal de Cairu afirmou que, "quanto a eventuais denúncias de perturbação do sossego, descarte irregular de resíduos ou danos a espaços públicos ou privados, a Prefeitura informa que a fiscalização é contínua e ocorre independentemente da nacionalidade dos envolvidos. A Guarda Civil Municipal e os órgãos competentes atuam na aplicação das normas municipais, inclusive com apreensão de equipamentos sonoros e aplicação de multas quando necessário”.