Ossadas humanas são encontradas em área de mata durante buscas por casal desaparecido na Bahia

Investigação aponta que vítimas teriam sido submetidas a "tribunal do crime" por facção em 2025

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 21:12

Restos mortais podem ser de vítimas do tribunal do crime no interior da Bahia Crédito: Polícia Civil

Ossadas humanas enterradas em uma área de mata no município de Nova Viçosa, no extremo Sul do estado, foram localizadas pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (10). Segundo a PC, a descoberta ocorreu durante uma operação de busca por um casal desaparecido desde outubro de 2025, após supostos desentendimentos com uma organização criminosa que atua na região.

As ossadas foram encontradas às margens do Rio Beirão, em uma área de difícil acesso dentro de uma plantação de eucaliptos. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido a exames de DNA e antropologia forense para confirmar se os restos mortais pertencem aos jovens desaparecidos.

Além da identificação, os agentes permanecem em diligência na área para verificar a possibilidade de o terreno estar sendo utilizado como um cemitério clandestino por facções locais.

A principal linha de investigação sugere que as vítimas, identificadas como Helivania de Souza Rocha, a "Dininha", e Anderson Araujo dos Santos, conhecido como "Sheik", foram executadas por um "tribunal do crime". O casal, que teria ligações com o grupo criminoso, desapareceu no dia 15 de outubro de 2025, no distrito de Posto da Mata.

Embora a localização dos corpos seja um avanço no caso, a polícia ainda trabalha para indentificar os autores e mandantes do crime. Além disso, a polícia ainda busca confirmar a motivação que levou o grupo criminoso a ordenar a morte das vítimas.

