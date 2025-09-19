PARANÁ

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Corpos foram localizados dias depois após carro das vítimas ser encontrado enterrado

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:53

Afonso, Robishley, Rafael e Alencar Crédito: Reprodução

Os corpos de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram localizados nesta sexta-feira (19) em uma área rural de Icaraíma, no interior do Paraná. O reconhecimento foi possível graças às roupas das vítimas, segundo informou o delegado Gabriel Menezes, da Polícia Civil. O crime teria sido cometido após o grupo ter ido cobrar uma dívida de R$ 255 mil.

As buscas começaram no dia anterior, depois que escavações foram feitas no local onde a picape utilizada pelo grupo havia sido encontrada em 12 de setembro. De acordo com a corporação, os corpos estavam a cerca de 500 metros de distância, cobertos por plantas. “Por volta das 06h do dia 18/09, as equipes policiais iniciaram a mobilização para buscas dos corpos dos desaparecidos, na área rural de Icaraíma, após informações surgidas no âmbito das investigações”, diz a nota oficial.

Segundo reportagem do G1, a polícia trata como principais suspeitos Antonio Buscariollo, de 66 anos, e seu filho Paulo Ricardo Costa Buscariollo, de 22. Ambos estão foragidos desde que foram liberados após prestar depoimento em agosto. Eles chegaram a negar qualquer relação com a dívida, mas confirmaram que havia uma negociação de compra e venda de uma propriedade rural entre familiares e Alencar. Mandados de prisão foram expedidos contra os dois.

Segundo os investigadores, há indícios de que pai e filho participaram de uma emboscada que levou à morte das quatro vítimas. Antonio já tem passagem por posse ilegal de arma de fogo, enquanto Paulo não possui antecedentes. Outros familiares que moravam com eles também desapareceram e são investigados, embora os nomes não tenham sido divulgados.

Como tudo começou

Robishley, Rafael e Diego saíram de São José do Rio Preto (SP) no dia 4 de agosto rumo a Icaraíma para cobrar uma dívida atribuída à família Buscariollo. O trio foi contratado por Alencar, que se juntou a eles na cidade.

No mesmo dia, o grupo teria ido ao distrito de Vila Rica do Ivaí em busca do devedor e combinado retornar no dia seguinte. Em 5 de agosto, eles foram vistos pela última vez em uma padaria da cidade, por volta das 10h. A partir do meio-dia, perderam contato com as famílias.

O desaparecimento foi registrado pela esposa de Robishley no dia 6 de agosto, já em São Paulo.

A dívida em disputa

De acordo com a investigação, a família de Antonio e Paulo comprou de Alencar uma propriedade rural de R$ 255 mil, dividida em dez notas promissórias de R$ 25 mil. Nenhuma parcela foi quitada, o que teria motivado a cobrança feita pelos três homens, que atuavam há cerca de 13 anos em recuperação de dívidas.

Embora versões iniciais falassem em valores que variavam de R$ 100 mil a R$ 1 milhão, a polícia confirmou apenas a negociação oficial de R$ 255 mil.

Descoberta da picape

O veículo usado pelas vítimas foi localizado no dia 12 de setembro, em Icaraíma. Ele estava coberto por uma lona, dentro de um bunker, com manchas de sangue. O local fica a cerca de nove quilômetros de uma propriedade que, segundo a PM, pode ter ligação com o crime.