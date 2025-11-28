Acesse sua conta
Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Arcanos apontam um dia de amor, prosperidade e boas notícias para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (7) chega com uma energia especialmente positiva no Tarot, marcando o encerramento da semana com amor, conquistas e viradas inesperadas. Os arcanos do dia indicam clareza emocional, oportunidades que se expandem e uma atmosfera de celebração. É um momento de equilíbrio entre coração e razão, em que cada signo encontra um ponto de força para avançar com confiança.

Para Áries, o Sol ilumina caminhos e traz brilho pessoal, alegria e vitórias que podem surgir de forma rápida. Touro recebe o Três de Copas, carta associada à união, apoio e celebrações. Gêmeos é guiado pelo Ás de Espadas, que fala de clareza mental, decisões assertivas e conquistas que se desenham com nitidez.

Câncer vibra com o Dez de Copas, reforçando a sensação de harmonia familiar e felicidade compartilhada. Leão conta com a força do Rei de Paus, que potencializa liderança, magnetismo e coragem para assumir o protagonismo. Virgem encontra serenidade com A Justiça, garantindo equilíbrio, mérito e resultados justos para tudo aquilo que vem sendo construído.

Libra entra no clima do Dois de Copas, que favorece encontros, reconciliações e parcerias afetivas. Escorpião ganha impulso com A Força, carta que anuncia coragem, autocontrole e superação. Sagitário encerra a semana com O Mundo, símbolo de plenitude, conclusão de ciclos e expansão pessoal.

Capricórnio desfruta do Quatro de Ouros, que reforça segurança, estabilidade e foco na organização financeira. Aquário recebe o Ás de Copas, energia de novos afetos, recomeços emocionais e harmonia. Já Peixes é guiado pelo Papa, que destaca proteção espiritual, sabedoria interior e conexão profunda com a intuição.

Com tantos arcanos positivos, esta sexta-feira se torna um convite ao otimismo, à leveza e à celebração das pequenas vitórias que marcam o cotidiano. É um dia ideal para resolver pendências com clareza, fortalecer vínculos e confiar nas boas oportunidades que surgem, algumas delas, inclusive, de forma inesperada.

Tarot

