Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

É tempo de vitórias e clareza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

As energias desta sexta-feira (28) chegam com a força da carta O Sol, uma das mais positivas do Baralho Cigano. Ela anuncia brilho, sucesso e clareza em situações que antes pareciam confusas. É um dia em que a verdade se revela e os caminhos se iluminam.

Quem esteve passando por dúvidas ou incertezas pode esperar respostas claras. O Sol também indica prosperidade e reconhecimento, tanto na vida pessoal quanto profissional. É o momento certo para se destacar, agir com confiança e colher resultados.

No amor, a carta simboliza alegria e reciprocidade. Relações ganham leveza e cumplicidade, e novas conexões podem surgir com energia intensa. No campo espiritual, o Sol convida à gratidão e à celebração da vida, reforçando que tudo o que é feito com verdade tende a florescer.

Aproveite esta sexta-feira para brilhar, sem medo de se mostrar. O universo está do seu lado e a luz do Sol promete abrir novas portas.

