Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

A dupla surpreendeu fãs ao publicar uma nota conjunta nas redes, pedindo respeito e privacidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:45

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

Os seguidores de Ivete Sangalo foram pegos de surpresa na noite desta quinta-feira (27). A cantora e o nutricionista Daniel Cady divulgaram, juntos, um comunicado nas redes sociais anunciando que não continuam mais como casal, apesar de não usarem a palavra "separação" de forma explícita.

Na publicação, postada em parceria pelos dois perfis, Ivete e Daniel destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

"Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", diz o texto. O casal acrescenta que todo o processo está acontecendo de maneira cuidadosa e respeitosa: "Temos uma trajetória que nos orgulha. De muito amor, seguiremos sempre sendo uma família."

O pedido por privacidade também chamou atenção: "Precisamos de respeito com esse momento e pedimos serenidade para atravessar essa transição da melhor forma possível." Segundo eles, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos.

Nos comentários, muitos fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado. Como o texto evita termos diretos, como "divórcio" ou "separação", parte do público questionou se de fato se tratava do fim da relação. Ainda assim, a maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família.