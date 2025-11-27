Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:45
Os seguidores de Ivete Sangalo foram pegos de surpresa na noite desta quinta-feira (27). A cantora e o nutricionista Daniel Cady divulgaram, juntos, um comunicado nas redes sociais anunciando que não continuam mais como casal, apesar de não usarem a palavra "separação" de forma explícita.
Na publicação, postada em parceria pelos dois perfis, Ivete e Daniel destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.
"Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", diz o texto. O casal acrescenta que todo o processo está acontecendo de maneira cuidadosa e respeitosa: "Temos uma trajetória que nos orgulha. De muito amor, seguiremos sempre sendo uma família."
Ivete Sangalo & Daniel Cady
O pedido por privacidade também chamou atenção: "Precisamos de respeito com esse momento e pedimos serenidade para atravessar essa transição da melhor forma possível." Segundo eles, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos.
Nos comentários, muitos fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado. Como o texto evita termos diretos, como "divórcio" ou "separação", parte do público questionou se de fato se tratava do fim da relação. Ainda assim, a maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família.
Aos 53 anos, Ivete e Daniel colocam um ponto final em uma união que sempre foi tratada com discrição. O anúncio, porém, confirma o que já vinha sendo especulado há semanas e marca o encerramento de uma das relações mais acompanhadas do público brasileiro.