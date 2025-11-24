FICOU TEMPO DEMAIS?

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Daniel Cady fez brincadeira em vídeo publicitário dias após visita de Shawn à Salvador

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:45

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se tem uma coisa que o baiano domina é a arte de receber bem. Mas, desta vez, Daniel Cady resolveu deixar claro que hospitalidade não significa hospedagem eterna, e isso foi o suficiente para os comentários surgirem na internet. O nutrólogo, marido de Ivete Sangalo, apareceu em uma nova publicidade de uma rede de hotéis e, sem citar nomes, fez um alerta que muita gente jurou ter endereço certo.

No vídeo, Daniel fala diretamente com visitantes “entusiasmados demais” com a receptividade baiana. Ele reforça que brasileiro acolhe com carinho, alimenta, leva para passear… mas deixou o recado: quando o hóspede achar que já está confortável demais, talvez seja o momento de procurar um hotel. Bastou isso para o público concluir que a cutucada tinha alvo, e sobrenome, bem definidos: Shawn Mendes.

Shawn Mendes passou dias hospedado na casa de Ivete e Daniel durante sua visita mais que animada à Bahia. O astro canadense se esbaldou pelas ruas de Salvador, mergulhou na rotina da família Sangalo e, segundo Veveta, até lavou prato, varreu a casa e cuidou das crianças.

A internet, claro, não perdeu tempo. “Entendi, colocou o gringo para correr”, brincou um seguidor. Outro já decretou: “Está na hora de dar tchau, tchau Mendes”. Teve também quem sugerisse métodos espirituais: “Botou a vassoura na porta para o Pivete Mendes”.