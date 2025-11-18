De volta a Salvador, Shawn Mendes curte dia de sol na praia do Buracão, no Rio Vermelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:30
Que a Bahia tem o mel, não é novidade! A capital cheia de encantos deixa saudades, chamada nas redes sociais até de “depressão pós-Salvador”. E a saudade apertou tanto que Shawn Mendes retornou três dias depois de ir a Belém (PA), onde participou da COP-30. O artista desembarcou no aeroporto soteropolitano nesta segunda-feira (17).
Shawn Mendes
Já em solo baiano, o astro canadense curtiu esta terça-feira (18) de sol na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. Trajando seu indefectível short verde, ele tomou banho de mar e, atencioso, tirou fotos com fãs.
Além de Salvador e Belém, o artista também passou por São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, Shawn assistiu ao show da amiga Dua Lipa no estádio MorumBIS, no sábado (15), e ainda aproveitou um dia de samba ao lado da cantora, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Carlinhos Brown e outros convidados.
O cantor está no Brasil desde o último dia 3, quando desembarcou no Rio para participar do Earthshot Prize, evento global de sustentabilidade idealizado pelo príncipe William.