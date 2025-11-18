Acesse sua conta
De volta a Salvador, Shawn Mendes curte dia de sol na praia do Buracão, no Rio Vermelho

Cantor canadense que estava na COP-30 retornou à capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:30

Shawn Mendes retornou à Salvador
Shawn Mendes retornou à Salvador Crédito: Reprodução

Que a Bahia tem o mel, não é novidade! A capital cheia de encantos deixa saudades, chamada nas redes sociais até de “depressão pós-Salvador”. E a saudade apertou tanto que Shawn Mendes retornou três dias depois de ir a Belém (PA), onde participou da COP-30. O artista desembarcou no aeroporto soteropolitano nesta segunda-feira (17).

Shawn Mendes

Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran
1 de 7
Shawn Mendes por Reprodução | Instagran

