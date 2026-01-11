BBB 26

BBB 26: mensagem de assessora aponta Henri Castelli como participante

Publicação feita por Roberta Nuñez levantou suspeitas e reforçou nome do artista no grupo Camarote

Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:55

Henri Castelli Crédito: Reprodução/Instagram

O nome de Henri Castelli voltou a ganhar força entre os cotados para o BBB 26 após uma publicação feita por sua assessora de imprensa. Na última quinta-feira (8), a jornalista Roberta Nuñez escreveu nas redes sociais que um de seus clientes já estava oficialmente confinado para o reality show da TV Globo, o que acabou sendo interpretado como uma confirmação indireta da participação do ator.

Na postagem, Roberta afirmou que um de seus assessorados já havia entrado no programa, mas sem citar nomes. Como Henri Castelli é o único cliente dela apontado nos bastidores como participante do BBB 26, a publicação foi vista por fãs e páginas especializadas como uma entrega involuntária da informação.

Henri Castelli em hotel em SP 1 de 9

O rumor sobre a presença do ator no reality já circulava desde dezembro, quando o perfil Realitys Comentei apontou Henri Castelli como um dos nomes confirmados no elenco da edição. O mesmo perfil também citou outros famosos que estariam no programa, como o ex-jogador Edílson Capetinha, Juliano Floss, a ex-BBB Ana Paula Renault e a atriz Christiane Torloni.