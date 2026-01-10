Acesse sua conta
LEIA NA ÍNTEGRA: Isabel Veloso escreveu carta de despedida para o filho caso morresse no hospital

Influenciadora deixou mensagem para Arthur enquanto estava internada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:44

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após enfrentar uma longa batalha contra o câncer. Três meses antes da morte, em outubro, a influenciadora havia escrito uma carta para o filho, Arthur, de apenas um ano, enquanto estava hospitalizada. O texto foi compartilhado nas redes sociais e voltou a repercutir após a confirmação do falecimento.

Na mensagem, Isabel falou da distância física imposta pela internação e da ausência do contato diário com o menino. Ela escreveu que sabia o quanto o colo fazia falta e que o filho sentia sua ausência, mas tentou confortá lo dizendo que, mesmo longe, continuava presente de outras formas, nos objetos da casa, nos sons e na rotina dele.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Isabel Veloso falou sobre a morte: 'Momento de alívio'

Da descoberta ao último transplante: relembre a trajetória de Isabel Veloso, que morreu de câncer aos 19 anos

Hospital revela causa da morte de Isabel Veloso e rebate acusações de negligência

Pai acusou hospital de negligência minutos antes da morte de Isabel Veloso: 'Não vamos nos calar'

Marido se despede de Isabel Veloso após morte da influenciadora aos 19 anos: 'Hoje dói existir'

Ao longo do texto, a jovem explicou que estava em um lugar cuidando do próprio corpo para tentar ficar forte novamente. A intenção, segundo ela, era poder voltar a carregar o filho no colo, brincar, correr no parque e acompanhar cada etapa do crescimento de Arthur.

Isabel também deixou registrado que acreditava que retornaria, mesmo que demorasse. Disse que voltaria com o mesmo amor e o mesmo carinho, pronta para abraçar o filho outra vez e diminuir a saudade causada pela separação.

Já no trecho final, a influenciadora reconheceu que, caso a carta estivesse sendo lida por outra pessoa, isso significaria que ela talvez não estivesse mais presente fisicamente. Ainda assim, reforçou que o amor que sentia pelo filho continuaria existindo e que ele nunca estaria sozinho, nem durante o período em que ela esteve internada, nem depois.

Isabel Veloso ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar sua rotina e o tratamento contra o câncer. A morte precoce da jovem gerou comoção entre seguidores, amigos e familiares, especialmente pela história com o filho pequeno, que se tornou o centro de suas últimas mensagens públicas.

Leia a carta na íntegra (abaixo):

