LEIA NA ÍNTEGRA: Isabel Veloso escreveu carta de despedida para o filho caso morresse no hospital

Fernanda Varela
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:44
Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após enfrentar uma longa batalha contra o câncer. Três meses antes da morte, em outubro, a influenciadora havia escrito uma carta para o filho, Arthur, de apenas um ano, enquanto estava hospitalizada. O texto foi compartilhado nas redes sociais e voltou a repercutir após a confirmação do falecimento.
Isabel Veloso
Na mensagem, Isabel falou da distância física imposta pela internação e da ausência do contato diário com o menino. Ela escreveu que sabia o quanto o colo fazia falta e que o filho sentia sua ausência, mas tentou confortá lo dizendo que, mesmo longe, continuava presente de outras formas, nos objetos da casa, nos sons e na rotina dele.
Ao longo do texto, a jovem explicou que estava em um lugar cuidando do próprio corpo para tentar ficar forte novamente. A intenção, segundo ela, era poder voltar a carregar o filho no colo, brincar, correr no parque e acompanhar cada etapa do crescimento de Arthur.
Isabel também deixou registrado que acreditava que retornaria, mesmo que demorasse. Disse que voltaria com o mesmo amor e o mesmo carinho, pronta para abraçar o filho outra vez e diminuir a saudade causada pela separação.
Já no trecho final, a influenciadora reconheceu que, caso a carta estivesse sendo lida por outra pessoa, isso significaria que ela talvez não estivesse mais presente fisicamente. Ainda assim, reforçou que o amor que sentia pelo filho continuaria existindo e que ele nunca estaria sozinho, nem durante o período em que ela esteve internada, nem depois.
Isabel Veloso e Lucas Borbas
Isabel Veloso ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar sua rotina e o tratamento contra o câncer. A morte precoce da jovem gerou comoção entre seguidores, amigos e familiares, especialmente pela história com o filho pequeno, que se tornou o centro de suas últimas mensagens públicas.
Leia a carta na íntegra (abaixo):