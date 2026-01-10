Acesse sua conta
Isabel Veloso falou sobre a morte: 'Momento de alívio'

Influenciadora faleceu aos 19 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:26

Isabel Veloso
Isabel Veloso Crédito: Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, morta neste sábado (10), participou do podcast Inteligência Ltda em dezembro de 2024, falando sobre como gostaria que seus seguidores encarassem a vida e a morte. Questionada pelo entrevistador Rogério Vilela sobre que mensagem deixaria para quem a acompanhava, ela respondeu:

"Eu sei que quando eu me for vai ser um momento de muito alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas vocês vão. Eu nem falaria nada. Só pediria."

Isabel acrescentou um conselho direto. "Só viva. Respira por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Aproveite o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter a experiência. Só aproveita. Só faz o que eu gostaria de fazer."

A influenciadora, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, compartilhava sua batalha contra o câncer nas redes sociais e em entrevistas, falando abertamente sobre os desafios e aprendizados da doença. Nos últimos meses, passou por um transplante de medula óssea e enfrentou complicações como excesso de magnésio no sangue e pneumonia.

