LUTO

Pai acusou hospital de negligência minutos antes da morte de Isabel Veloso: 'Não vamos nos calar'

Influenciadora faleceu aos 19 anos após complicações de câncer

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12:45

Isabel Veloso e o pai, Joelson Veloso Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Minutos antes da morte da influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, o pai dela, Joelson Veloso, usou as redes sociais para acusar o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, de negligência no tratamento da filha. Isabel faleceu em decorrência de complicações de um câncer contra o qual lutava desde a adolescência.

Em um texto publicado como "nota de esclarecimento", Joelson demonstrou indignação com a condução do atendimento médico, especialmente no setor de hematologia, enquanto a jovem estava internada na UTI. Segundo ele, apesar dos esforços da equipe de terapia intensiva, faltava um acompanhamento mais atento diante da gravidade do quadro. Em comunicado, o hospital rebateu as acusações (leia mais abaixo).

Joelson Veloso acusou hospital de negligência 1 de 9

"Como pai da Isabel, venho expressar minha profunda preocupação com a condução do tratamento na UTI do Hospital Erasto Gaertner Curitiba. Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Isabel precisa de atenção integral e constante. Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver", escreveu.

Na publicação, o pai também fez um apelo por providências urgentes e criticou o que classificou como silêncio diante da situação da filha. "Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção. Seguimos confiando em Deus, mas também pedimos responsabilidade, respeito e humanidade. Como pai estou cansado de ouvir não tem jeito! Não vamos nos calar".

Pai de Isabel Veloso relembra fotos antigas de filha internada na UTI 1 de 8

Poucos minutos depois, o marido de Isabel, Lucas Borbas, confirmou a morte da esposa em um texto emocionante nas redes sociais. Os dois começaram a namorar em dezembro de 2023 e se casaram no ano seguinte. Eles tiveram um filho juntos, Arthur, de 1 ano.

Após a morte de Isabel, Joelson reforçou as acusações em entrevista à revista Quem. "Houve uma negligência muito grande por parte da hematologia, nós queremos uma resposta. A Isabel tinha vida, lutou bravamente. O que eu mais ouvi foi: não tem jeito", lamentou.

Hospital rebate acusações

Na nota enviada à revista Quem, o hospital rebateu as acusações feitas por Joelson Veloso. Segundo a instituição, Isabel recebeu acompanhamento contínuo e assistência integral durante todo o período em que esteve hospitalizada.

"Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas", informou o hospital.

Isabel Veloso e Lucas Borbas 1 de 8

Ainda de acordo com a nota, Isabel apresentou nos últimos dias uma piora clínica significativa, associada a complicações inerentes ao transplante de medula óssea, procedimento descrito pela unidade como complexo e de alto risco, mesmo quando realizado dentro dos protocolos médicos.

O Hospital Erasto Gaertner afirmou que todas as medidas terapêuticas indicadas foram adotadas, com base nas melhores evidências científicas e nos protocolos assistenciais vigentes, e reforçou o compromisso com a segurança do paciente e a ética no cuidado oncológico.

Isabel estava internada desde novembro de 2024 no Hospital Erasto Gaertner. Durante a última internação, enfrentou um quadro grave, com excesso de magnésio no sangue, dificuldades respiratórias e pneumonia. Ela chegou a apresentar momentos de respiração espontânea, mas precisou ser intubada novamente dias antes da morte.