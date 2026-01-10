LUTO

Marido se despede de Isabel Veloso após morte da influenciadora aos 19 anos: 'Hoje dói existir'

Jovem morreu em decorrência de complicações de um câncer

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12:24

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Lucas Borbas, de 27 anos, emocionou os seguidores ao usar as redes sociais para se despedir da esposa, Isabel Veloso. A influenciadora morreu aos 19 anos em decorrência de complicações de um câncer descoberto ainda na adolescência. Em uma publicação no Instagram, o jovem compartilhou uma foto ao lado da companheira, com quem teve um filho, Arthur, de 1 ano, e escreveu uma declaração comovente.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre. Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", iniciou.

Lucas reforçou a importância da história que construíram juntos. "Nada do que vivemos foi em vão. Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela. Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos".

O relacionamento de Isabel e Lucas começou em dezembro de 2023. Com o agravamento da doença da influenciadora, eles decidiram se casar e oficializaram a união no civil em abril de 2024. No mesmo mês, eles realizaram uma cerimônia religiosa ao ar livre, que comoveu seguidores que acompanhavam a rotina da jovem nas redes sociais.

Isabel estava internada desde novembro de 2024 no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Lucas havia relatado que a esposa enfrentava um quadro grave, com excesso de magnésio no sangue e dificuldades respiratórias. Ela chegou a apresentar melhora momentânea, mas precisou ser intubada novamente após desenvolver pneumonia.