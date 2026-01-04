Acesse sua conta
Marido de Isabel Veloso surge aos prantos e se refere à influencer no passado

Lucas Borbas gravou um série de vídeos desabafando sobre a saúde da esposa, internada há mais de 1 mês em UTI de hospital em Curitiba

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 08:34

Lucas Borbas apareceu abalado com a situação da esposa internada em UTI
Lucas Borbas apareceu abalado com a situação da esposa internada em UTI Crédito: Reprodução / Instagram

A família de Isabel Veloso vive momentos tristes ao acompanhar de perto a situação da jovem influencer, internada na UTI de um hospital de Curitiba há mais de 1 mês. Na noite deste sábado (4), o marido de Isabel, Lucas Borbas, surgiu aos prantos ao refletir sobre a luta que a amada está enfrentando e chegou a se referir a ela no passado. Mais cedo, o pai da influencer afirmou que "nem os médicos sabem o que fazer" em relação ao estado de saúde delicado da menina. 

O também influenciador apareceu com os olhos mareados, mas tentou manter a esperança ao desabafar com os seguidores. "Por mais que as coisas sejam difíceis como elas estão sendo, as coisas vão ficar bem", iniciou. "As coisas vão, de alguma forma, se encaixar aonde elas têm que se encaixar. A gente tem que ser forte, maduro suficiente pra poder entender a situação e de alguma forma não ficar doido. Mas eu confesso que não está sendo fácil", admitiu.

Em seguida, Lucas falou da mulher no passado, o que preocupou os internautas. "Eu não sou uma pessoa muito de me abrir. Tinha uma pessoa que eu conversava muito, que era a Isabel. Uma pessoa que me entendia. E talvez a gente não tenha que perguntar a Deus o porquê da gente estar passando por isso, mas procurar entender qual é o sentido de tudo isso", disse, chorando. 

Isabel está internada na Unidade de Terapia Intensiva desde 26 de novembro, após exames apontarem excesso de magnésio no sangue e episódios de hemorragia. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea como parte do tratamento contra o câncer. Na última semana, a influenciadora chegou a ser extubada e passou por uma traqueostomia, mas acabou sendo sedada novamente pouco depois.

A influenciadora ganhou notoriedade nas redes sociais aos compartilhar, em 2021, detalhes sobre o seu diagnóstico de um Linfoma de Hodgkin, tipo de câncer delicado que atinge o sistema linfático. A jovem chegou a anunciar que estava em cuidados paliativos, mas teria retomado o tratamento contra a doença ao descobrir a gravidez de Arthur, seu filho de 1 ano. 

