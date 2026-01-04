Portas abertas? O início da semana promete reconhecimento e liderança para Leão, Escorpião e Áries (4 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
4 de janeiro de 2026
O domingo, 4 de janeiro de 2026, começa pedindo calma, cuidado e presença emocional. Com a Lua ainda em Câncer durante boa parte do dia, o céu favorece momentos em casa, conversas sinceras e reconexão com quem faz você se sentir seguro. Mas não se engane: essa energia muda.
Áries: O dia pede pausa, mas o fim da tarde pode trazer um convite inesperado.
Touro: Conversas fluem melhor; aproveite para resolver algo que estava mal explicado.
Gêmeos: Organização financeira e conforto emocional andam juntos hoje.
Câncer: Você é o centro da energia do dia, cuide de si sem culpa.
Leão: O brilho volta aos poucos e prepara o terreno para uma semana intensa.
Virgem: Amigos e projetos coletivos renovam sua esperança.
Libra: Reflexões sobre futuro e propósito ganham força.
Escorpião: Vontade de sair da rotina e expandir a mente.
Sagitário: Conversas profundas podem curar vínculos.
Capricórnio: Relacionamentos pedem acolhimento, não cobrança.
Aquário: Pequenas mudanças na rotina melhoram muito o bem-estar.
Peixes: Domingo leve, criativo e com clima de romance no ar.
Mensagem do dia: acolha o que sente, mas não se esconda, o céu está te chamando para aparecer.