ASTROLOGIA

Portas abertas? O início da semana promete reconhecimento e liderança para Leão, Escorpião e Áries (4 de janeiro)

O dia começa sensível, mas termina com mais coragem, brilho pessoal e vontade de se expressar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 08:08

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

O domingo, 4 de janeiro de 2026, começa pedindo calma, cuidado e presença emocional. Com a Lua ainda em Câncer durante boa parte do dia, o céu favorece momentos em casa, conversas sinceras e reconexão com quem faz você se sentir seguro. Mas não se engane: essa energia muda.

Veja como essa transição impacta cada signo:

Áries: O dia pede pausa, mas o fim da tarde pode trazer um convite inesperado.

Touro: Conversas fluem melhor; aproveite para resolver algo que estava mal explicado.

Gêmeos: Organização financeira e conforto emocional andam juntos hoje.

Câncer: Você é o centro da energia do dia, cuide de si sem culpa.

Leão: O brilho volta aos poucos e prepara o terreno para uma semana intensa.

Virgem: Amigos e projetos coletivos renovam sua esperança.

Libra: Reflexões sobre futuro e propósito ganham força.

Escorpião: Vontade de sair da rotina e expandir a mente.

Sagitário: Conversas profundas podem curar vínculos.

Capricórnio: Relacionamentos pedem acolhimento, não cobrança.

Aquário: Pequenas mudanças na rotina melhoram muito o bem-estar.

Peixes: Domingo leve, criativo e com clima de romance no ar.