Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:00
Prepare-se, porque os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! vão mexer com as emoções do público. Entre os dias 5 e 10 de janeiro, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entra em uma fase decisiva: haverá confissão, beijo flagrado, traições, armações e até um sequestro que sai do controle.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.