Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Prepare-se, porque os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! vão mexer com as emoções do público. Entre os dias 5 e 10 de janeiro, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entra em uma fase decisiva: haverá confissão, beijo flagrado, traições, armações e até um sequestro que sai do controle.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 5 de janeiro

Dita decide assumir de vez a identidade de Doris River, para a alegria de Lourival, que já prevê sucesso absoluto. Candinho se emociona ao perceber que o sacrifício da amiga pode salvar sua fábrica. Enquanto isso, Sandra teme cruzar com Araújo e começa a planejar seus próximos passos. Estela cria coragem e se revela para Míriam, abrindo feridas do passado.



Terça-feira, 6 de janeiro

O clima pesa quando Estela deixa claro que não consegue perdoar Míriam. Sandra avança em um plano perigoso e envolve Ernesto em uma ideia assustadora: o sequestro de Samir. Do outro lado, Zulma manipula o menino para mentir diante da Justiça, enquanto Dita começa a desconfiar que há algo errado.

Quarta-feira, 7 de janeiro

O sucesso de Doris River começa a render frutos, e Candinho finalmente vê esperança para seu negócio. Mas o amor vira dor: Anabela flagra Estela aos beijos com Túlio e se volta contra a própria irmã. Ao mesmo tempo, Sandra recebe detalhes do plano de sequestro e Zulma insiste em sua farsa.



Quinta-feira, 8 de janeiro

Em um dos momentos mais fortes da semana, Estela confessa a Míriam que é a verdadeira mãe de Anabela. A revelação vem acompanhada de um pedido duro: o segredo não pode chegar até a menina, especialmente por envolver Ernesto. Enquanto isso, Sandra se aproxima de Celso e começa a arquitetar mais uma armadilha.



Sexta-feira, 9 de janeiro

Os preparativos para o Réveillon movimentam todos os personagens. Míriam tenta se reaproximar de Estela, enquanto Zulma invade a festa e flagra Candinho beijando Doris River, sem imaginar que, por trás da famosa cantora, está Dita. Lourival demonstra ciúmes e começa a questionar seus próprios sentimentos.



Sábado, 10 de janeiro

O Ano Novo chega com caos. O plano de sequestro dá errado e Simbá acaba levado no lugar de Samir, deixando Ernesto fora de controle. Sandra arma um flagrante contra Túlio, Lourival grava o show de Doris sem o consentimento dela e verdades perigosas começam a se espalhar. Nada termina em paz.

