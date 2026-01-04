Acesse sua conta
Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Prepare-se, porque os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! vão mexer com as emoções do público. Entre os dias 5 e 10 de janeiro, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, entra em uma fase decisiva: haverá confissão, beijo flagrado, traições, armações e até um sequestro que sai do controle.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 5 de janeiro
    Dita decide assumir de vez a identidade de Doris River, para a alegria de Lourival, que já prevê sucesso absoluto. Candinho se emociona ao perceber que o sacrifício da amiga pode salvar sua fábrica. Enquanto isso, Sandra teme cruzar com Araújo e começa a planejar seus próximos passos. Estela cria coragem e se revela para Míriam, abrindo feridas do passado.

  • Terça-feira, 6 de janeiro
    O clima pesa quando Estela deixa claro que não consegue perdoar Míriam. Sandra avança em um plano perigoso e envolve Ernesto em uma ideia assustadora: o sequestro de Samir. Do outro lado, Zulma manipula o menino para mentir diante da Justiça, enquanto Dita começa a desconfiar que há algo errado.

  • Quarta-feira, 7 de janeiro
    O sucesso de Doris River começa a render frutos, e Candinho finalmente vê esperança para seu negócio. Mas o amor vira dor: Anabela flagra Estela aos beijos com Túlio e se volta contra a própria irmã. Ao mesmo tempo, Sandra recebe detalhes do plano de sequestro e Zulma insiste em sua farsa.

  • Sábado, 10 de janeiro
    O Ano Novo chega com caos. O plano de sequestro dá errado e Simbá acaba levado no lugar de Samir, deixando Ernesto fora de controle. Sandra arma um flagrante contra Túlio, Lourival grava o show de Doris sem o consentimento dela e verdades perigosas começam a se espalhar. Nada termina em paz.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

