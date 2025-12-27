Acesse sua conta
Quem é Doris River? Entenda a identidade secreta que muda a vida de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Personagem de Jeniffer Nascimento assume nova identidade na novela das seis

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 18:00

Jeniffer Nascimento é Dita em 'Êta Mundo Melhor!' 

Se você anda se perguntando quem é Doris River em Êta Mundo Melhor!, prepare-se: por trás da cantora misteriosa está ninguém menos que Dita (Jeniffer Nascimento). A personagem vai passar por uma virada decisiva na trama ao assumir uma nova identidade artística e tudo começa com uma ideia ousada de Lourival (Sérgio Malheiros).

Nos próximos capítulos da novela das seis da Globo, Lourival convence Dita a subir aos palcos usando uma máscara, escondendo o rosto e adotando o nome artístico Doris River. A estratégia tem um objetivo claro: apagar o passado recente da jovem, contornar os julgamentos do público e abrir caminho para o sucesso. Mesmo insegura, Dita acaba aceitando o plano, com o apoio de Candinho (Sergio Guizé), que acredita no talento da amada.

A estreia da cantora mascarada acontece em um grande evento organizado por Lúcio. Para isso, Lourival prepara Dita intensamente, inclusive ensinando a personagem a cantar em inglês, decorando as letras pelo som das palavras. O esforço compensa: Doris River vira sensação logo na primeira apresentação e rapidamente conquista fãs, contratos e espaço no mercado musical.

O sucesso repentino rende frutos importantes. Com a nova persona, Dita passa a fazer shows, grava um disco e, principalmente, começa a ganhar dinheiro suficiente para ajudar Candinho a tirar a fábrica da crise. Mas nem tudo são flores. Incomodada com a ideia de se esconder atrás de uma máscara, Dita pensa em revelar ao público quem realmente é, intenção prontamente barrada por Lourival.

Para o empresário, o mistério é parte essencial da fórmula do sucesso. Ele prefere manter Doris River como um enigma por mais tempo, até que a reputação de Dita esteja completamente recuperada. Segundo ele, a verdade virá à tona no momento certo.

Criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, Êta Mundo Melhor! se passa dez anos após Êta Mundo Bom! (2016).

